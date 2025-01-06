Блогерша шокировала подписчиков, съев 70 устриц за раз: насколько это безопасно

Британка побила свой собственный рекорд, съев десятки устриц и собрав миллионы просмотров в TikTok.

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Британская "девушка-устрица" побила свой предыдущий рекорд, съев 70 устриц за один присест. Заявив, что ей понравился пир с морепродуктами на "завтрак", Джорджина рассказала, что заплатила в общей сложности 70 фунтов стерлингов в ресторане, который в выходные предлагает скидку на устричный завтрак за 1 фунт стерлингов. Но ее фанаты забеспокоились, что после этого у нее начались проблемы со здоровьем. Об этом пишет Daily Mail.

Джорджина побила собственный рекорд, съев 70 устриц за раз

TikTok-блогерша из Лондона с ником hrhgeorgiana поделилась в социальных сетях своим грандиозным пиршеством из морепродуктов, в ходе которого она бросила себе вызов — съесть как можно больше устриц.

Этот шаг вызвал шквал комментариев, задавшихся вопросом, "безопасно ли это вообще".

Джорджина называет себя "девушкой-устрицей" и собрала впечатляющие 33 миллиона просмотров клипа, съев 70 устриц за 70 фунтов стерлингов.

Инфлюенсер, которая может похвастаться 419 000 подписчиками в TikTok, показала, как в одиночку обедает в ресторане морепродуктов Wright Brothers в Баттерси, где она заказала огромное блюдо морского деликатеса. Она ела устрицы с лимонным соком и соусом Табаско.

Некоторые комментаторы спрашивали, почему она приняла такое решение, а другие сомневались, все ли с ней в порядке. Другой задался вопросом: "Разве не вредно для человека съесть больше 12–15 устриц?"

Еще один комментатор отметил, что она проглотила "более 2000 мг магния".

В предыдущих видео Джорджина была замечена за перекусом из 60 и 50 устриц соответственно за один присест.

Джорджина обожает устрицы и съедает по 50 за раз

Обсуждая в одном из видео теорию о том, что устрицы являются афродизиаком, Джорджина настаивает, что это всего лишь "городской миф".

"Всякий раз, когда я нахожу выгодную сделку по продаже устриц, я начинаю чувствовать прилив тепла в своем теле, но он исходит из моего сердца", — добавила фанатка морепродуктов.

Эксперты отмечают, что устрицами можно сильно отравиться, если попадется несвежий моллюск. Потому есть сырых устриц стоит только в проверенных местах.

Также, как и другие морепродукты устрицы могут вызвать аллергические реакции. Нельзя есть устриц беременным и кормящим женщинам, людям, страдающим подагрой, так как в устрицах слишком много белка, патологиями ЖКТ и заболеваниями селезенки.

Эксперты рекомендуют съедать не более шести устриц за раз Фото: Freepik

Не рекомендуется употреблять устриц при болезнях печени. При ослабленном иммунитете и после недавно перенесенной операции сырых моллюсков есть тоже нельзя. Переев устриц можно столкнуться с расстройством желудка, тошнотой и нервным перевозбуждением. Специалисты рекомендуют съедать в сутки не более шести устриц.

Напомним, исследователи впервые в истории обнаружили в пищевой цепи человека невероятно тревожный уровень стекловолокна. "Тревожный уровень" искусственного материала был обнаружен учеными в устрицах и мидиях на южном побережье Великобритании. Исследователи полагают, что в скором времени эта проблема станет глобальной и затронет большинство стран.