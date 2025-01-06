Блогерка шокувала підписників, з'ївши 70 устриць за раз: наскільки це безпечно

Британка побила свій власний рекорд, з'ївши десятки устриць і зібравши мільйони переглядів у TikTok.

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Британська "дівчина-устриця" побила свій попередній рекорд, з'ївши 70 устриць за один присід. Заявивши, що їй сподобався бенкет з морепродуктами на "сніданок", Джорджина розповіла, що заплатила загалом 70 фунтів стерлінгів у ресторані, який у вихідні пропонує знижку на устричний сніданок за 1 фунт стерлінгів. Але її фанати занепокоїлися, що після цього в неї почалися проблеми зі здоров'ям. Про це пише Daily Mail.

Джорджина побила власний рекорд, з'ївши 70 устриць за раз

TikTok-блогерка з Лондона з ніком hrhgeorgiana поділилася в соціальних мережах своїм грандіозним бенкетом із морепродуктів, під час якого вона кинула собі виклик — з'їсти якомога більше устриць.

Цей крок викликав шквал коментарів, які задалися питанням, "чи безпечно це взагалі".

Джорджина називає себе "дівчиною-устрицею" і зібрала вражаючі 33 мільйони переглядів кліпу, з'ївши 70 устриць за 70 фунтів стерлінгів.

Інфлюенсерка, яка може похвалитися 419 000 передплатниками в TikTok, показала, як наодинці обідає в ресторані морепродуктів Wright Brothers у Баттерсі, де вона замовила величезну страву морського делікатесу. Вона їла устриці з лимонним соком і соусом Табаско.

Деякі коментатори запитували, чому вона прийняла таке рішення, а інші сумнівалися, чи все з нею гаразд. Інший задався питанням: "Хіба не шкідливо для людини з'їсти більше 12-15 устриць?"

Ще один коментатор зазначив, що вона проковтнула "понад 2000 мг магнію".

У попередніх відео Джорджина була помічена за перекусом із 60 і 50 устриць відповідно за один присід.

Джорджина обожнює устриці та з'їдає по 50 за раз

Обговорюючи в одному з відео теорію про те, що устриці є афродизіаком, Джорджина наполягає, що це всього лише "міський міф".

"Щоразу, коли я знаходжу вигідну угоду з продажу устриць, я починаю відчувати приплив тепла у своєму тілі, але він виходить із мого серця", — додала фанатка морепродуктів.

Експерти зазначають, що устрицями можна сильно отруїтися, якщо попадеться несвіжий молюск. Тому їсти сирих устриць варто тільки в перевірених місцях.

Також, як і інші морепродукти, устриці можуть викликати алергічні реакції. Не можна їсти устриць вагітним жінкам і жінкам-годувальницям, людям, які страждають на подагру, оскільки в устрицях занадто багато білка, патологіями шлунково-кишкового тракту і захворюваннями селезінки.

Експерти рекомендують з'їдати не більше шести устриць за раз Фото: Freepik

Не рекомендується вживати устриць у разі хвороб печінки. За ослабленого імунітету і після нещодавно перенесеної операції сирих молюсків їсти теж не можна. Переївши устриць, можна зіткнутися з розладом шлунка, нудотою і нервовим перезбудженням. Фахівці рекомендують з'їдати на добу не більше шести устриць.

Нагадаємо, дослідники вперше в історії виявили в харчовому ланцюзі людини неймовірно тривожний рівень скловолокна. "Тривожний рівень" штучного матеріалу вчені виявили в устрицях і мідіях на південному узбережжі Великої Британії. Дослідники вважають, що незабаром ця проблема стане глобальною і торкнеться більшості країн.