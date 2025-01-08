"У нас все получается": пара с огромной разницей в росте рассказала о своей интимной жизни

Супруги впервые встретились, когда им было по 16 лет. С тех пор у них родилось трое очаровательных детей. Последнее пополнение было менее месяца назад.

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Габи и ее возлюбленный из американского штата Юта имеют огромную разницу в росте — около полуметра. Женщина выросла до 155 см, а ее возлюбленный-великан имеет 2 м и 8 см. Это вызвало бурную реакцию пользователей социальных сетей, которые начали расспрашивать пару о подробностях их интимной жизни, пишет издание The Sun.

Парочка регулярно делится семейным контентом на странице в TikTok, высмеивая эту особенность. Обнимая своего мужа в вирусном видео, Габи ответила критикам, что им не о чем волноваться: "У нас все получается".

Шутки о росте

Недавно влюбленные опубликовали еще один смешной ролик. В кадре Габи смотрит на своего мужа, как лилипут на великана. "Совершенно новая перспектива", — указала блондинка в описании, подшучивая, что у них два почтовых индекса.

Супруги впервые встретились, когда им было по 16 лет. С тех пор у них родилось трое очаровательных детей. Последнее пополнение было менее месяца назад — это замечательная младшая сестренка для двух старших братьев.

Реакция людей

Разница в росте этой пары поражает воображение и с тех пор покорила интернет. Несколько видео Габи набрали миллионы просмотров. Зрители постоянно шутят и засыпают их комплиментами в комментариях.

"Отношения на расстоянии такие сладкие";

"Какая у вас разница во времени между поцелуями?";

"У нас с мужем так же. Когда идем по улице, то как будто отец ведет за руку своего малыша";

"У меня так много интимных вопросов. Но это все крайне неуместно и не касается меня";

"Мы все думаем о вашей постели".

Парочка публично высмеивает свою особенность Фото: TikTok

Кстати, по данным Science Direct, женщины часто предпочитают партнеров, которые немного выше их, а мужчины преимущественно наоборот.

Напомним, ранее Фокус писал, что 21-летняя Маси Куррин из Техаса (США) уже четвертый год подряд сохраняет титул девушки с самыми длинными в мире ногами по версии Книги рекордов Гиннеса. Ее правая нога — 135 см, а левая — 134 см. Американка с феноменальным ростом 208 см даже стала звездой TikTok, где регулярно рассказывает поклонникам о своей жизни.

Кроме того, мы рассказывали о судьбе мужчины, который считался карликом, а стал настоящим "великаном" из-за опухоли. В 18 лет рост Адама Райнера из Австрии составлял всего 134 сантиметра, а к 30 годам — превысил 2 метра.