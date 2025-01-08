"У нас все виходить": пара з шаленою різницею у зрості розказала про своє інтимне життя

Подружжя вперше зустрілося, коли їм було по 16 років. Відтоді у них народилося троє чарівних дітей. Останнє поповнення було менш як місяць тому.

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Габі та її коханий з американського штату Юта мають приголомшливу різницю у зрості — близько пів метра. Жінка виросла до 155 см, а її коханий-велетень має 2 м та 8 см. Це викликало бурхливу реакцію користувачі соціальних мереж, які почали розпитувати пару про подробиці їхнього інтимного життя, пише видання The Sun.

Парочка регулярно ділиться сімейним контентом на сторінці в TikTok, висміюючи цю особливість. Обіймаючи свого чоловіка у вірусному відео, Габі відповіла критикам, що їм немає про що хвилюватися: "У нас все виходить".

Жарти щодо зросту

Нещодавно закохані опублікували ще один смішний ролик. У кадрі Габі дивиться на свого чоловіка, як ліліпут на велетня. "Зовсім нова перспектива", — вказала блондинка в описі, жартуючи, що у них два поштові індекси.

Подружжя вперше зустрілося, коли їм було по 16 років. Відтоді у них народилося троє чарівних дітей. Останнє поповнення було менш як місяць тому — це чудова молодша сестричка до двох старших братиків.

Реакція людей

Різниця у зрості цієї пари вражає уяву й відтоді підкорила інтернет. Кілька відео Габі набрали мільйони переглядів. Глядачі постійно жартують та засипають їх компліментами у коментарях.

"Стосунки на відстані такі солодкі";

"Яка у вас різниця в часі між поцілунками?";

"У нас з чоловіком так само. Коли йдемо вулицею, то наче батько веде за руку свого малюка";

"У мене так багато інтимних питань. Але це все вкрай недоречно і не стосується мене";

"Ми всі думаємо про ваше ліжко".

Парочка публічно висміює свою особливість Фото: TikTok

До речі, за даними Science Direct, жінки часто надають перевагу партнерам, які трохи вищі за них, а чоловіки переважно навпаки.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 21-річна Масі Куррін із Техасу (США) вже четвертий рік поспіль зберігає титул дівчини з найдовшими у світі ногами за версією Книги рекордів Гіннеса. Її права нога має довжину 135 см, а ліва — 134 см. Американка зі феноменальним зростом 208 см навіть стала зіркою TikTok, де регулярно розповідає шанувальникам про своє життя.

Крім того, ми розповідали про долю чоловіка, який вважався карликом, а став справжнім "велетнем" через пухлину. У 18 років зріст Адама Райнера з Австрії становив лише 134 сантиметри, а до 30 років — перевищив 2 метри.