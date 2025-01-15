Женщина на одном дыхании под водой преодолела расстояние в две 16-этажки и побила мировой рекорд (фото)
35-летняя Эмбер Бурк занимается фридайвингом более 10 лет. До побития рекорда она проводила интенсивные тренировки в бассейне и за его пределами.
Фридайверка из Австралии побила мировой рекорд самой длинной подводной прогулки на одном дыхании среди женщин, пройдя 112-метровое расстояние по дну бассейна. Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.
Отмечается, что 35-летняя Эмбер Бурк занимается фридайвингом более 10 лет. До побития рекорда она проводила интенсивные тренировки в бассейне и за его пределами.
"Я хотела сделать это ради собственного чувства достижения — это всегда было моей мечтой — получить титул Книги рекордов Гиннеса, а также для того, чтобы собрать деньги для Австралийского общества охраны морской флоры и фауны", — рассказала рекордсменка.
Во время подводного плавания женщина сгибает спину под углом 90 градусов и таком положении передвигается по дну бассейна.
Она одолела на одном дыхании 112 метров, что равно высоте более двух 16 этажных домов.
Эмбер Бурк уже имеет 17 австралийских рекордов по фридайвингу и один мировой рекорд по плаванию под водой, установленный Международной ассоциацией по развитию апноэ.
Рекорды самой длинной подводной прогулки на одном дыхании среди женщин:
- 20 мая 2017 года — Bilge Cingigiray Aydın (Türkiye) — 67,16 метров;
- 27 октября 2017 года — Марина Казанкова (Италия) — 69,40 метров;
- 25 марта 2019 г. — Билге Чингигирай (Турция) — 81,60 м;
- 28 ноября 2021 г. — Янтарный Филари (Южная Африка) — 109,60 м;
- 11 августа 2024 г. — Эмбер Бурк (Австралия) — 112,83 м.
Напомним, что ранее Книга рекордов Гиннеса аннулировала рекорд по долголетию 31-летней собаки после того, как возникли сомнения относительно информации о возрасте животного.
Также сообщалось, что Андрей Билби Аргентис из Румынии собрал самую большую в мире коллекцию мобильных телефонов и попал в Книгу рекордов Гиннеса.