Женщина на одном дыхании под водой преодолела расстояние в две 16-этажки и побила мировой рекорд (фото)

35-летняя Эмбер Бурк занимается фридайвингом более 10 лет. До побития рекорда она проводила интенсивные тренировки в бассейне и за его пределами.

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Фридайверка из Австралии побила мировой рекорд самой длинной подводной прогулки на одном дыхании среди женщин, пройдя 112-метровое расстояние по дну бассейна. Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

Отмечается, что 35-летняя Эмбер Бурк занимается фридайвингом более 10 лет. До побития рекорда она проводила интенсивные тренировки в бассейне и за его пределами.

"Я хотела сделать это ради собственного чувства достижения — это всегда было моей мечтой — получить титул Книги рекордов Гиннеса, а также для того, чтобы собрать деньги для Австралийского общества охраны морской флоры и фауны", — рассказала рекордсменка.

35-летняя Эмбер Бурк, занимается фридайвингом более 10 лет

Во время подводного плавания женщина сгибает спину под углом 90 градусов и таком положении передвигается по дну бассейна.

Она одолела на одном дыхании 112 метров, что равно высоте более двух 16 этажных домов.

Во время подводного плавания женщина сгибает спину под углом 90 градусов и таком положении передвигается по дну бассейна

Эмбер Бурк уже имеет 17 австралийских рекордов по фридайвингу и один мировой рекорд по плаванию под водой, установленный Международной ассоциацией по развитию апноэ.

Рекорды самой длинной подводной прогулки на одном дыхании среди женщин:

20 мая 2017 года — Bilge Cingigiray Aydın (Türkiye) — 67,16 метров;

27 октября 2017 года — Марина Казанкова (Италия) — 69,40 метров;

25 марта 2019 г. — Билге Чингигирай (Турция) — 81,60 м;

28 ноября 2021 г. — Янтарный Филари (Южная Африка) — 109,60 м;

11 августа 2024 г. — Эмбер Бурк (Австралия) — 112,83 м.

35-летняя Эмбер Бурк Фото: Книга рекордів Гіннеса

Напомним, что ранее Книга рекордов Гиннеса аннулировала рекорд по долголетию 31-летней собаки после того, как возникли сомнения относительно информации о возрасте животного.

Также сообщалось, что Андрей Билби Аргентис из Румынии собрал самую большую в мире коллекцию мобильных телефонов и попал в Книгу рекордов Гиннеса.