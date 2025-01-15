Жінка на одному диханні під водою здолала відстань у дві 16-поверхівки і побила світовий рекорд (фото)

35-річна Ембер Бурк займається фридайвінгом понад 10 років. До побиття рекорду вона проводила інтенсивні тренування в басейні та за його межами.

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Фридайверка з Австралії побила світовий рекорд найдовшої підводної прогулянки на одному диханні серед жінок, пройшовши 112-метрову відстань дном басейну. Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Зазначається, що 35-річна Ембер Бурк займається фридайвінгом понад 10 років. До побиття рекорду вона проводила інтенсивні тренування в басейні та за його межами.

"Я хотіла зробити це заради власного почуття досягнення – це завжди було моєю мрією – отримати титул Книги рекордів Гіннеса, а також для того, щоб зібрати гроші для Австралійського товариства охорони морської флори і фауни", — розповіла рекордсменка.

35-річна Ембер Бурк, займається фридайвінгом понад 10 років

Під час підводного плавання жінка згинає спину під кутом 90 градусів і такому положенні пересувається дном басейну.

Вона здолала на одному подиху 112 метрів, що дорівнює висоті більше двох 16 поверхових будинків.

Під час підводного плавання жінка згинає спину під кутом 90 градусів і такому положенні пересувається дном басейну

Ембер Бурк вже має 17 австралійських рекордів із фридайвінгу та один світовий рекорд з плавання під водою, встановлений Міжнародною асоціацією з розвитку апное.

Рекорди найдовшої підводної прогулянки на одному диханні серед жінок:

20 травня 2017 — Bilge Cingigiray Aydın (Türkiye) — 67,16 метрів;

27 жовтня 2017 року — Марина Казанкова (Італія) — 69,40 метрів;

25 березня 2019 р. — Білге Чінгігірай (Туреччина) — 81,60 м;

28 листопада 2021 р. — Бурштиновий філарі (Південна Африка) — 109,60 м;

11 серпня 2024 р. — Ембер Бурк (Австралія) — 112,83 м.

35-річна Ембер Бурк Фото: Книга рекордів Гіннеса

Нагадаємо, що раніше Книга рекордів Гіннеса анулювала рекорд із довголіття 31-річного собаки після того, як виникли сумніви щодо інформації про вік тварини.

Також повідомлялося, що Андрій Білбі Аргентіс із Румунії зібрав найбільшу у світі колекцію мобільних телефонів і потрапив до Книги рекордів Гіннеса.