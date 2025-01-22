"Как это понимать": покупателя ждал сюрприз в пачке швейцарского сыра (фото)

Покупатель не мог поверить своим глазам, когда открыл упаковку. Он обратился за советом к пользователям сети.

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Мужчина был ошеломлен, когда заметил, что на кусочках швейцарского сыра дырки были только на видимой части упаковки. Покупатель поделился своим разочарованием на одном из тематических форумов на Reddit, собрав более 40 тысяч реакций.

"Они сделали дырки только в той части, которую видит покупатель", — написал недовольный клиент в своем посте.

Сыр без дырочек

На опубликованной фотографии можно увидеть квадратные кусочки швейцарского сыра с несколькими рваными дырками, размещенными только вдоль прозрачного края упаковки. Это создает иллюзию, будто весь продукт именно такой.

"Сыр идеально подходят как для горячих, так и для холодных бутербродов, нарезания на поднос или же расплавления на вареных овощах или для приготовления соуса. Приготовьте пикантные бургеры с грибами или сделайте фондю", — пишет производитель.

Покупатель пожаловался на производителя сыра Фото: Reddit

Согласно официальным стандартам, настоящий швейцарский сыр имеет естественные дырки, образующиеся в процессе ферментации. Размер и количество дырочек зависит от таких факторов, как температура, кислотность, а также условий хранения.

Разные позиции

Мнения пользователей сети разделились. Одни утверждают, что отсутствие дырочек не влияет на качество сыра, другие наоборот убеждены, что без этого продукт теряет свои свойства.

"Меньше дырок = больше сыра, разве нет?";

"Мне, честно говоря, плевать. В швейцарском сыре американского производства они их просто делают для галочки";

"Чем больше дырки, тем дольше сыр выдержан. Следовательно, перед вами самый дешевый швейцарский сыр, который можно таковым назвать лишь с большой натяжкой";

"Как это понять? Самый обычный обман покупателей".

Напомним, ранее Фокус писал, что мать Лесли Добсон из Калифорнии (США) доказала свое право не возвращать на место корзины из супермаркетов и магазинов. Недавно женщина объяснила свою позицию в резонансном TikTok-ролике, после чего ее пригласили на утреннее шоу Weekend Morning News.

А вот жительница Австралии после визита в один из супермаркетов сети Aldi случайно заметила в своем чеке непонятный платеж в $20. Эта сумма равнялась 10% от всех ее покупок ($269,25) и маркировалась как "продукты"