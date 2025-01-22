"Як це розуміти": покупця чекав сюрприз у пачці швейцарського сиру (фото)

Покупець не міг повірити своїм очам, коли відкрив пакування. Він звернувся за порадою до користувачів мережі.

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Чоловік був приголомшений, коли помітив, що на шматочках швейцарського сиру дірки були лише на видимій частині упаковки. Покупець поділився своїм розчаруванням на одному з тематичних форумів на Reddit, зібравши понад 40 тисяч реакцій.

"Вони зробили дірки лише у тій частині, яку бачить покупець", — написав невдоволений клієнт у своєму дописі.

Сир без дірочок

На опублікованій фотографії можна побачити квадратні шматочки швейцарського сиру з кількома рваними дірками, розміщеними лише вздовж прозорого краю пакування. Це створює ілюзію, начебто весь продукт саме такий.

"Сир ідеально підходять як для гарячих, так і для холодних бутербродів, нарізання на тацю або ж розплавлення на варених овочах чи для приготування соусу. Приготуйте пікантні бургери з грибами або зробіть фондю", — пише виробник.

Покупець поскаржився на виробника сиру Фото: Reddit

Згідно з офіційними стандартами, справжній швейцарський сир має природні дірочки, що утворюються в процесі ферментації. Їхній розмір і кількість залежать від таких факторів, як температура, кислотність, а також умов зберігання.

Різні позиції

Думки користувачів мережі розділилися. Одні стверджують, що відсутність дірочок не впливає на якість сиру, інші навпаки переконані, щоб без цього продукт втрачає свої властивості.

"Менше дірок = більше сиру, хіба ні?";

"Мені, чесно кажучи, начхати. У швейцарському сирі американського виробництва вони їх просто роблять для галочки";

"Чим більше дірки, тим довше сир витриманий. Отже, перед вами найдешевший швейцарський сир, який можна таким назвати лише з великою натяжкою";

"Як це зрозуміти? Звичайнісінький обман покупців".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що матір Леслі Добсон з Каліфорнії (США) довела своє право не повертати на місце кошики з супермаркетів та магазинів. Нещодавно жінка пояснила свою позицію у резонансному TikTok-ролику, після чого її запросили на ранкове шоу Weekend Morning News.

А от жителька Австралії після візиту в один із супермаркетів мережі Aldi випадково помітила у своєму чеку незрозумілий платіж в $20. Ця сума дорівнювала 10% від всіх її покупок ($269,25) й маркувалась як "продукти"