"Самый дерзкий" мужчина в мире не покинул свой дом и теперь живет посреди магистрали (фото)

Дом Хуана Пина, расположенный на юго-западе Шанхая, очаровывает прохожих. Они часто останавливаются и фотографируют диковинку урбанистики.

Related video

Домовладелец из Китая, которого зовут Хуан Пин, отказался переезжать из-за строительства новой автомагистрали и позволил рабочим прокладывать дорогу вокруг его частной собственности. Мужчину, которого называют "самым дерзким в мире", не убедил даже значительный компенсационный пакет и возможность выбора нового места жительства. Об этом пишет издание The Sun.

Дом посреди шоссе

На опубликованных фотографиях можно увидеть, что дом "зажат" между двумя полосами автомагистрали и с высоты птичьего полета напоминает глаз. Помещение огородили высокими стенами, чтобы отделить от дороги, по которой пока не ездит транспорт. Вокруг — беспорядок, ведь продолжается строительство.

Сообщается, что Хуангу предложили 178 тысяч фунтов стерлингов (около 9,2 млн грн), а также выбор одного из трех объектов недвижимости в другом месте, но домовладелец отказался переезжать, поскольку был недоволен предложением. Теперь ему приходится брать своего 11-летнего внука в центр города, чтобы провести там день, а домой возвращаться, когда строители закончат свою работу.

Дом посреди магистрали Фото: Express

Мужчина вел длительные переговоры с партийным комитетом округа Цзиньси, но это ни к чему не привело. Местные жители окрестили Хуана "самым сильным хозяином с гвоздями" в Китае. Его дом, расположенный на юго-западе от Шанхая, очаровывает прохожих, которые часто останавливаются и фотографируют диковинку урбанистики.

Владелец пожалел

В разговоре с журналистами Хуан признался: "Если бы я мог повернуть время вспять, то согласился бы на условия сноса, которые они предложили. Я немного жалею о своем решении".

Хозяин очень волнуется, каким будет шум и состояние воздуха, когда шоссе рядом с его домом откроют для движения транспорта. По плану это должно произойти весной.

Владелец уже жалеет о своем решении Фото: Express

Напомним, ранее Фокус писал, что американка Джина Мин из Калифорнии (США) не платит ни копейки за аренду жилья после того, как переехала в "раскладной домик" размером 2х2,5 м. Женщина купила теплицу всего за $200 (около 8 тыс. грн) в мебельном магазине и собрала ее менее чем за 10 часов.

А вот 35-летняя Эмбер Смит живет со своими двумя маленькими детьми (10 и 12 лет) в крошечном домике с жестяной крышей, собственноручно выращивая пищу, чтобы сэкономить деньги. Женщина также начала собственный бизнес: производит многоразовые гигиенические полотенца на швейной машине, работающей на солнечных батареях.