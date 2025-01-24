"Самый дерзкий" мужчина в мире не покинул свой дом и теперь живет посреди магистрали (фото)
Дом Хуана Пина, расположенный на юго-западе Шанхая, очаровывает прохожих. Они часто останавливаются и фотографируют диковинку урбанистики.
Домовладелец из Китая, которого зовут Хуан Пин, отказался переезжать из-за строительства новой автомагистрали и позволил рабочим прокладывать дорогу вокруг его частной собственности. Мужчину, которого называют "самым дерзким в мире", не убедил даже значительный компенсационный пакет и возможность выбора нового места жительства. Об этом пишет издание The Sun.
Дом посреди шоссе
На опубликованных фотографиях можно увидеть, что дом "зажат" между двумя полосами автомагистрали и с высоты птичьего полета напоминает глаз. Помещение огородили высокими стенами, чтобы отделить от дороги, по которой пока не ездит транспорт. Вокруг — беспорядок, ведь продолжается строительство.
Сообщается, что Хуангу предложили 178 тысяч фунтов стерлингов (около 9,2 млн грн), а также выбор одного из трех объектов недвижимости в другом месте, но домовладелец отказался переезжать, поскольку был недоволен предложением. Теперь ему приходится брать своего 11-летнего внука в центр города, чтобы провести там день, а домой возвращаться, когда строители закончат свою работу.
Мужчина вел длительные переговоры с партийным комитетом округа Цзиньси, но это ни к чему не привело. Местные жители окрестили Хуана "самым сильным хозяином с гвоздями" в Китае. Его дом, расположенный на юго-западе от Шанхая, очаровывает прохожих, которые часто останавливаются и фотографируют диковинку урбанистики.
Владелец пожалел
В разговоре с журналистами Хуан признался: "Если бы я мог повернуть время вспять, то согласился бы на условия сноса, которые они предложили. Я немного жалею о своем решении".
Хозяин очень волнуется, каким будет шум и состояние воздуха, когда шоссе рядом с его домом откроют для движения транспорта. По плану это должно произойти весной.
Напомним, ранее Фокус писал, что американка Джина Мин из Калифорнии (США) не платит ни копейки за аренду жилья после того, как переехала в "раскладной домик" размером 2х2,5 м. Женщина купила теплицу всего за $200 (около 8 тыс. грн) в мебельном магазине и собрала ее менее чем за 10 часов.
А вот 35-летняя Эмбер Смит живет со своими двумя маленькими детьми (10 и 12 лет) в крошечном домике с жестяной крышей, собственноручно выращивая пищу, чтобы сэкономить деньги. Женщина также начала собственный бизнес: производит многоразовые гигиенические полотенца на швейной машине, работающей на солнечных батареях.