"Найзухваліший" чоловік у світі не покинув свій дім і тепер живе посеред магістралі (фото)

Будинок Хуана Піна, що розташований на південному заході Шанхаю, зачаровує перехожих. Вони часто зупиняються і фотографують дивовижу урбаністики.

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Домовласник з Китаю, якого звуть Хуан Пін, відмовився переїжджати через будівництво нової автомагістралі й дозволив робітникам прокладати дорогу навколо приватної власності. Чоловіка, якого називають "найзухвалішим у світі", не переконав навіть значний компенсаційний пакет і можливість вибору нового місця проживання. Про це пише видання The Sun.

Будинок посеред шосе

На опублікованих фотографіях можна побачити, що будинок "затиснутий" між двома смугами автомагістралі й з висоти пташиного польоту нагадує око. Помешкання огородили високими стінами, щоб відокремити від дороги, по якій поки що не їздить транспорт. Довкола — безлад, адже триває будівництво.

Повідомляється, що Хуангу запропонували 178 тисяч фунтів стерлінгів (близько 9,2 млн грн), а також вибір одного з трьох об'єктів нерухомості в іншому місці, але домовласник відмовився переїжджати, оскільки був незадоволений пропозицією. Тепер йому доводиться брати свого 11-річного онука до центру міста, щоб провести там день, а додому повертатися, коли будівельники закінчать свою роботу.

Будинок посеред магістралі Фото: Express

Чоловік вів тривалі переговори з партійним комітетом округу Цзіньсі, але це ні до чого не призвело. Місцеві жителі охрестили Хуана "найсильнішим господарем з цвяхами" у Китаї. Його будинок, розташований на південному заході від Шанхаю, зачаровує перехожих, які часто зупиняються і фотографують дивовижу урбаністики.

Власник пошкодував

У розмові з журналістами Хуан зізнався: "Якби я міг повернути час назад, то погодився б на умови знесення, які вони запропонували. Я трохи шкодую про своє рішення".

Господар дуже хвилюється, яким буде шум та стан повітря, коли шосе поруч з його будинком відкриють для руху транспорту. За планом це має відбутися навесні.

Власник уже шкодує про своє рішення Фото: Express

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що американка Джина Мін з Каліфорнії (США) не платить ані копійки за оренду житла після того, як переїхала в "розкладний будиночок" розміром 2х2,5 м. Жінка купила теплицю всього за $200 (близько 8 тис. грн) у меблевому магазині й склала її менш ніж за 10 годин.

А от 35-річна Ембер Сміт живе зі своїми двома маленькими дітьми (10 та 12 років) у крихітному будиночку з бляшаним дахом, власноруч вирощуючи їжу, щоб заощадити гроші. Жінка також започаткувала власний бізнес: виготовляє багаторазові гігієнічні рушники на швейній машині, що працює на сонячних батареях.