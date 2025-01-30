Ученые сравнили внешность двух близняшек с разными судьбами: результат впечатляет (фото)

Одна из сестер прожила в браке более трех десятилетий, а другая развелась со своим партнером через 27 лет. Ученые показали, как это на них повлияло.

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Бахман Гюрон, пластический хирург из Кливленда (Огайо, США) провел интересное исследование, чтобы выяснить, влияет ли семейное положение на внешний вид человека. Для этого его команда проанализировала однояйцевых близнецов, которые были женаты, с теми, которые развелись или никогда не вступали в брак. Об этом пишет издание Unilad.

Эксперимент ученых

Во время фестиваля "День близнецов" в Твинсбурге 186 пар однояйцевых близнецов заполнили анкету и оставили свои фотографии. Группа экспертов просмотрела изображения и зафиксировала разницу в их возрасте и чертах лица, выделяя различные факторы, которые могли на это повлиять.

"Цель этого исследования — определить факторы окружающей среды, которые способствуют старению лица у однояйцевых близнецов", — говорится в сообщении.

Джин (слева) и Джанет (справа) Фото: American Society of Plastic Surgeons Джин (слева) и Джанет (справа) Фото: American Society of Plastic Surgeons

Среди прочего доктор Гюрон обнаружил, что близнецы, которые пережили развод, выглядят старше на 1,7 года, чем их родные братья или сестры, которые не разводились.

Джанет и Джин

Это он доказывает на примере 54-летних сестер Джанет и Джин. Ученые обнаружили, что у Джин, которая развелась со своим партнером после 27 лет брака, появились темные мешки под глазами, а также многочисленные морщины — вертикальные линии вокруг бровей и рта. Джанет постарела не так резко, поскольку была счастлива в браке более трех десятилетий.

Исследование показало, что проблемы в отношениях могут влиять на то, как мы выглядим, в частности хронический стресс повреждает ДНК и вызывает воспаление.

Кроме того, недавно ученые провели исследование, которое показало, что развод родителей имеет долгосрочные последствия для детей. Ученые обследовали 13 тысяч взрослых американцев в возрасте от 65 лет и обнаружили, что у каждого девятого респондента, который пережил развод родителей в детстве, позже диагностировали тяжелое заболевание. Среди людей, которые вырастали в полных семьях, уровень заболеваемости заметно меньше: 1 случай на 15 человек.

Напомним, ранее Фокус писал о близняшках Эми Хвитию и Ано Сартанию, которые воссоединились спустя 19 лет после расставания и потребовали ответов от своих семей, годами скрывавших от них правду.

Кроме того, 19-летние идентичные сестры Лариса и Летиция Лаззарин встречаются с братьями-близнецами Лукасом и Филипе Орсато. Они рассказали, что их отношения часто смущают, а иногда даже сводят с ума других людей.