Вчені порівняли зовнішність двох близнючок з різними долями: результат вражає (фото)
Одна з сестер прожила у шлюбі понад три десятиліття, а інша розлучилася зі своїм партнером через 27 років. Науковці показали, як це на них вплинуло.
Бахман Гюрон, пластичний хірург з Клівленда (Огайо, США) провів цікаве дослідження, аби з'ясувати, чи впливає сімейний стан на зовнішній вигляд людини. Для цього його команда проаналізувала однояйцевих близнюків, які були одружені, з тими, які розлучилися або ніколи не вступали в шлюб. Про це пише видання Unilad.
Експеримент вчених
Під час фестивалю "День близнюків" у Твінсбурзі 186 пар однояйцевих близнюків заповнили анкету та залишили свої фотографії. Група експертів переглянула зображення і зафіксувала різницю у їхньому віці та рисах обличчя, виокремлюючи різні фактори, які могли на це вплинути.
"Мета цього дослідження – визначити фактори навколишнього середовища, які сприяють старінню обличчя в однояйцевих близнюків", — йдеться у повідомленні.
Серед іншого доктор Гюрон виявив, що близнюки, які пережили розлучення, мають старший вигляд на 1,7 року, ніж їхні рідні брати чи сестри, які не розлучалися.
Джанет і Джин
Це він доводить на прикладі 54-річних сестер Джанет і Джин. Вчені виявили, що у Джин, яка розлучилася зі своїм партнером після 27 років шлюбу, з’явились темні мішки під очима, а також численні зморшки — вертикальні лінії довкола брів та рота. Джанет постаріла не так різко, оскільки була щаслива у шлюбі понад три десятиліття.
Дослідження показало, що проблеми у стосунках можуть впливати на те, який ми маємо вигляд, зокрема хронічний стрес пошкоджує ДНК і спричиняє запалення.
Окрім того, нещодавно науковці провели дослідження, яке показало, що розлучення батьків має довгострокові наслідки для дітей. Вчені обстежили 13 тисяч дорослих американців віком від 65 років і виявили, що у кожного дев'ятого респондента, який пережив розлучення батьків у дитинстві, згодом діагностували важке захворювання. Серед люди, які виростали у повних сім’ях, рівень захворюваності помітно менший: 1 випадок на 15 осіб.
Нагадаємо, раніше Фокус писав про близнючок Емі Хвітію та Ано Сартанію, які возз'єдналися через 19 років після розставання і зажадали відповідей від своїх сімей, котрі роками приховували від них правду.
Крім того, 19-річні ідентичні сестри Лариса і Летиція Лаззарін зустрічаються з братами-близнюками Лукасом і Філіпе Орсато. Вони розповіли, що їхні стосунки часто бентежать, а іноді навіть зводять з розуму інших людей.