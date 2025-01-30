Вчені порівняли зовнішність двох близнючок з різними долями: результат вражає (фото)

Одна з сестер прожила у шлюбі понад три десятиліття, а інша розлучилася зі своїм партнером через 27 років. Науковці показали, як це на них вплинуло.

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Бахман Гюрон, пластичний хірург з Клівленда (Огайо, США) провів цікаве дослідження, аби з'ясувати, чи впливає сімейний стан на зовнішній вигляд людини. Для цього його команда проаналізувала однояйцевих близнюків, які були одружені, з тими, які розлучилися або ніколи не вступали в шлюб. Про це пише видання Unilad.

Експеримент вчених

Під час фестивалю "День близнюків" у Твінсбурзі 186 пар однояйцевих близнюків заповнили анкету та залишили свої фотографії. Група експертів переглянула зображення і зафіксувала різницю у їхньому віці та рисах обличчя, виокремлюючи різні фактори, які могли на це вплинути.

"Мета цього дослідження – визначити фактори навколишнього середовища, які сприяють старінню обличчя в однояйцевих близнюків", — йдеться у повідомленні.

Джин (ліворуч) та Джанет (праворуч) Фото: American Society of Plastic Surgeons Джин (ліворуч) та Джанет (праворуч) Фото: American Society of Plastic Surgeons

Серед іншого доктор Гюрон виявив, що близнюки, які пережили розлучення, мають старший вигляд на 1,7 року, ніж їхні рідні брати чи сестри, які не розлучалися.

Джанет і Джин

Це він доводить на прикладі 54-річних сестер Джанет і Джин. Вчені виявили, що у Джин, яка розлучилася зі своїм партнером після 27 років шлюбу, з’явились темні мішки під очима, а також численні зморшки — вертикальні лінії довкола брів та рота. Джанет постаріла не так різко, оскільки була щаслива у шлюбі понад три десятиліття.

Дослідження показало, що проблеми у стосунках можуть впливати на те, який ми маємо вигляд, зокрема хронічний стрес пошкоджує ДНК і спричиняє запалення.

Окрім того, нещодавно науковці провели дослідження, яке показало, що розлучення батьків має довгострокові наслідки для дітей. Вчені обстежили 13 тисяч дорослих американців віком від 65 років і виявили, що у кожного дев'ятого респондента, який пережив розлучення батьків у дитинстві, згодом діагностували важке захворювання. Серед люди, які виростали у повних сім’ях, рівень захворюваності помітно менший: 1 випадок на 15 осіб.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про близнючок Емі Хвітію та Ано Сартанію, які возз'єдналися через 19 років після розставання і зажадали відповідей від своїх сімей, котрі роками приховували від них правду.

Крім того, 19-річні ідентичні сестри Лариса і Летиція Лаззарін зустрічаються з братами-близнюками Лукасом і Філіпе Орсато. Вони розповіли, що їхні стосунки часто бентежать, а іноді навіть зводять з розуму інших людей.