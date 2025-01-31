Стадо бизонов едва не затоптало туристов в Йеллоустоуне (видео)

В Национальном парке живут около 6000 бизонов и когда они мигрируют, то выходят на дороги.

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Группа туристов в Национальном парке Йеллоустоун, США, вероятно, увидела, как их жизни пронеслись перед глазами, когда в прошлом месяце стадо бизонов пронеслось мимо их снегохода. Об этом пишет Out Kick.

Стадо бизонов атаковало туристов в Йеллоустоуне

На видео, опубликованном в Instagram, видно, как огромные животные приближаются к стоящему снегоходу на полной скорости, но в последнюю секунду сворачивают на обочину дороги.

Популяция бизонов в Йеллоустоуне в последние годы колебалась от 3000 до почти 6000. Зимой эти животные мигрируют на расстояние до 100 км от своих летних ареалов обитания в районы, где выпадает меньше снега.

Поскольку первый национальный парк США открыт для посетителей круглый год, для этих мигрирующих бизонов нет ничего необычного в том, чтобы выходить на дороги или снегоходные тропы перед транспортными средствами. Также смотрители национального парка предупреждают, что, катаясь на снегоходе вполне можно врезаться в бизона. И, скорей всего, это плохо закончится для снегохода.

Также смотрители отмечают, что бизоны покалечили больше людей в Йеллоустоуне, чем любое другое животное. Они непредсказуемы и могут бегать в три раза быстрее людей — не говоря уже о том, что бизоны могут весить до тонны, а на головах у них острые 35-сантиметровые рога.

Стадо бизонов у автомобиля в Йеллоустоуне

Рейнджеры Йеллоустоуна советуют держаться от бизонов подальше, но если встреча уже произошла, то они рекомендуют спокойно идти в другую сторону, а то и бежать, если бизон начинает фыркать и грести землю.

"Как всегда, помните, что, хотя посещать и поддерживать национальные парки — это прекрасно, вы — незваный гость в домах этих животных. Уважайте их пространство и не будьте идиотом", — советую эксперты напоследок.

Напомним, ранее рейнджеры Йеллоустоуна публиковали видео, на котором видно, как пьяный турист решил атаковать бизона. В итоге огромное животное на него набросилось.