Стадо бізонів ледь не затоптало туристів у Єллоустоуні (відео)

У Національному парку живуть близько 6000 бізонів і коли вони мігрують, то виходять на дороги.

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Група туристів у Національному парку Єллоустоун, США, ймовірно, побачила, як їхні життя промайнули перед очима, коли минулого місяця стадо бізонів промайнуло повз їхній снігохід. Про це пише Out Kick.

Стадо бізонів атакувало туристів у Єллоустоуні

На відео, опублікованому в Instagram, видно, як величезні тварини наближаються до снігохода, що стоїть, на повній швидкості, але в останню секунду звертають на узбіччя дороги.

Популяція бізонів у Єллоустоуні останніми роками коливалася від 3000 до майже 6000. Взимку ці тварини мігрують на відстань до 100 км від своїх літніх ареалів проживання в райони, де випадає менше снігу.

Оскільки перший національний парк США відкритий для відвідувачів цілий рік, для цих бізонів, які мігрують, немає нічого незвичайного в тому, щоб виходити на дороги або снігохідні стежки перед транспортними засобами. Також доглядачі національного парку попереджають, що, катаючись на снігоході, цілком можна врізатися в бізона. І, скоріше за все, це погано закінчиться для снігохода.

Також доглядачі зазначають, що бізони покалічили більше людей у Єллоустоуні, ніж будь-яка інша тварина. Вони непередбачувані і можуть бігати втричі швидше за людей — не кажучи вже про те, що бізони можуть важити до тонни, а на головах у них гострі 35-сантиметрові роги.

Стадо бізонів біля автомобіля в Єллоустоуні

Рейнджери Єллоустоуна радять триматися від бізонів подалі, але якщо зустріч уже відбулася, то вони рекомендують спокійно йти в інший бік, а то й бігти, якщо бізон починає пирхати і гребти землю.

"Як завжди, пам'ятайте, що, хоча відвідувати та підтримувати національні парки — це чудово, ви — непроханий гість у домівках цих тварин. Поважайте їхній простір і не будьте ідіотом", — радять експерти наостанок.

Нагадаємо, раніше рейнджери Єллоустоуна публікували відео, на якому видно, як п'яний турист вирішив атакувати бізона. У підсумку величезна тварина на нього накинулася.