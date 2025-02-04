"Живой Нострадамус" утверждает, что создание гибридных людей изменит мир: что нас ждет

Атос Саломе заявил, что появление генетически измененных гибридных существ вызовет серьезные изменения в судьбе человечества. Он убежден, что обладает сверхъестественным даром предвидения, позволяющим ему заглядывать в будущее.

Related video

Бразильский экстрасенс Атос Саломе, известный своими предсказаниями, заявил, что в 2025 году мир столкнется с чрезвычайным моральным кризисом из-за появления генетически модифицированных гибридных людей. Об этом пишет Daily Star.

Некоторые из предсказаний Атоса Саломе, которые он делал на 2024 год уже сбылись. После глобального сбоя в работе Microsoft многие пользователи соцсетей начали вспоминать заявление Атоса, что мир находится на пороге электронной войны. Ранее бразильский экстрасенс утверждал, что благодаря своим паранормальным способностям он мог бы легко предсказать смерть королевы Елизаветы II и другие знаковые события. На этот раз мужчина сделал еще одно громкое заявление.

По словам Саломе, еще в 2019 году японские власти одобрили исследования по созданию гибридных эмбрионов человека и животных. Эти разработки, о которых активно заговорили в прошлом году, могут быть реализованы уже в ближайшее время, что, по мнению "живого Нострадамуса", приведет к масштабным последствиям для человечества.

Мужчина стал ведущим специалистом в мире парапсихологии Фото: Athos Salomé/Instagram

Пророк выделяет две ключевые угрозы, которые несет эта технология. Первая связана с социальным неравенством и доминированием крупных корпораций. Он считает, что государства и компании, занимающиеся генетической инженерией, получат существенное преимущество, создавая "генетическую элиту" с повышенным интеллектом и устойчивостью к болезням. Это, по его словам, усилит существующие социальные разрывы и закрепит глобальное неравенство.

Вторая проблема, по мнению Саломе, носит более философский характер. Он считает, что развитие гибридных организмов поставит под сомнение само понятие человечности.

"Является ли организм, содержащий человеческие клетки, полноценным человеком?" — задается вопросом пророк.

По его мнению, эксперименты могут привести к созданию существ с неопределенной биологической классификацией. Однако насколько точным окажется его новое пророчество, покажет время.

Ранее Фокус сообщал, что предсказание "живого Нострадамуса" напугало пользователей соцсетей. Атос Саломе считает, что мир стоит на пороге кибервойны.

Также стало известно, что "живой Нострадамус" думает, что Луна может быть продвинутым инопланетным артефактом. Атос Саломе, утверждающий, что может заглянуть в будущее, выдвинул смелую теорию о спутнике Земли.