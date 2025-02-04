"Живий Нострадамус" стверджує, що створення гібридних людей змінить світ: що на нас чекає

Атос Саломе заявив, що поява генетично змінених гібридних істот викличе серйозні зміни в долі людства. Він переконаний, що володіє надприродним даром передбачення, що дає йому змогу заглядати в майбутнє.

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Бразильський екстрасенс Атос Саломе, відомий своїми передбаченнями, заявив, що 2025 року світ зіткнеться з надзвичайною моральною кризою через появу генетично модифікованих гібридних людей. Про це пише Daily Star.

Деякі з передбачень Атоса Саломе, які він робив на 2024 рік, уже збулися. Після глобального збою в роботі Microsoft багато користувачів соцмереж почали згадувати заяву Атоса, що світ перебуває на порозі електронної війни. Раніше бразильський екстрасенс стверджував, що завдяки своїм паранормальним здібностям він міг би легко передбачити смерть королеви Єлизавети II та інші знакові події. Цього разу чоловік зробив ще одну гучну заяву.

За словами Саломе, ще 2019 року японська влада схвалила дослідження зі створення гібридних ембріонів людини та тварин. Ці розробки, про які активно заговорили минулого року, можуть бути реалізовані вже найближчим часом, що, на думку "живого Нострадамуса", призведе до масштабних наслідків для людства.

Чоловік став провідним фахівцем у світі парапсихології Фото: Athos Salomé/Instagram

Пророк виділяє дві ключові загрози, які несе ця технологія. Перша пов'язана із соціальною нерівністю і домінуванням великих корпорацій. Він вважає, що держави й компанії, які займаються генетичною інженерією, отримають суттєву перевагу, створюючи "генетичну еліту" з підвищеним інтелектом і стійкістю до хвороб. Це, за його словами, посилить наявні соціальні розриви й закріпить глобальну нерівність.

Друга проблема, на думку Саломе, має більш філософський характер. Він вважає, що розвиток гібридних організмів поставить під сумнів саме поняття людяності.

"Чи є організм, що містить людські клітини, повноцінною людиною?" — задається питанням пророк.

На його думку, експерименти можуть призвести до створення істот із невизначеною біологічною класифікацією. Однак наскільки точним виявиться його нове пророцтво, покаже час.

Раніше Фокус повідомляв, що передбачення "живого Нострадамуса" налякало користувачів соцмереж. Атос Саломе вважає, що світ стоїть на порозі кібервійни.

Також стало відомо, що "живий Нострадамус" думає, що Місяць може бути просунутим інопланетним артефактом. Атос Саломе, який стверджує, що може зазирнути в майбутнє, висунув сміливу теорію про супутник Землі.