"Стала монстром": женщина пожаловалась, что ее губы все время увеличиваются (фото)
Таш Эванс утверждает, что почувствовала припухлость губ в начале полуторачасовой процедуры, а затем "пережила самый большой шок" в своей жизни, когда посмотрела в зеркало.
21-летняя Таш Эванс из Манчестера (Великобритания) пожаловалась, что стала похожей на персонажа из мультфильма "Корпорация монстров" после сильной аллергической реакции на филлер, который ей вкололи в салоне красоты. Подробнее об этом случае британка рассказала изданию Need To Know.
Женщина утверждает, что почувствовала припухлость в начале полуторачасовой процедуры, а затем "пережила самый большой шок" в своей жизни, когда посмотрела в зеркало и увидела, что губы увеличились в пять раз и она буквально превращается в монстра.
Неожиданный эффект
"Я испугалась, когда посмотрела на себя в зеркало. Не знала, что они могут стать такими большими. Мама сказала, что я выгляжу уродливо и это все никому не нужно, а мой парень, увидев это, закрыл передо мной дверь. Мы оба расхохотались", — вспоминает Эванс.
Отек начал спадать через два дня, но Таш все равно носила маску, когда выходила из дома.
"Раньше уже колола наполнитель для губ и не имела никаких проблем. Такого раньше никогда не случалось. У меня массивная нижняя губа и крошечная верхняя, поэтому я сделала филлер. Никто этого не заметил, но я чувствовала, что контур размыт, поэтому хотела нанести румяна, чтобы выровнять его. Дама, которая делала процедуру, сказала, что отек спадет к вечеру, но на это ушло около двух дней", — рассказала британка.
Она говорит, что не хотела обращаться за медицинской помощью.
"Люди говорили, что это аллергическая реакция, и просили меня обратиться к врачам, но я не собиралась этого делать. Есть другие люди, которым больше нужна медицинская помощь", — пояснила Таш.
Реакция сообщества
Женщина поделилась этим роликом в TikTok, собрав более 1,2 миллиона просмотров. Зрители, увидев изменения во внешности женщины, начали наперебой шутить в комментариях.
- "Девочка, пожалуйста, примите антигистаминные препараты. Это поможет уменьшить отек", — написал один из участников обсуждения;
- Другой добавил: "Надеюсь, это скоро пройдет. Выглядит больно";
- "Мои губы тоже стали огромными, как ваши. Они станут меньше со временем, я обещаю. Это лучшее, что я когда-либо делала, и теперь они выглядят прекрасно", — поделилась собственным опытом следующая пользовательница.
Напомним, что 25-летняя Андреа Иванова из Болгарии хочет иметь самые большие скулы в мире, несмотря на то, что врачи отказываются делать ей инъекции в лицо, поскольку это может быть смертельным.
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