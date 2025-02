"Стала монстром": женщина пожаловалась, что ее губы все время увеличиваются (фото)

Таш Эванс утверждает, что почувствовала припухлость губ в начале полуторачасовой процедуры, а затем "пережила самый большой шок" в своей жизни, когда посмотрела в зеркало.

21-летняя Таш Эванс из Манчестера (Великобритания) пожаловалась, что стала похожей на персонажа из мультфильма "Корпорация монстров" после сильной аллергической реакции на филлер, который ей вкололи в салоне красоты. Подробнее об этом случае британка рассказала изданию Need To Know.

Женщина утверждает, что почувствовала припухлость в начале полуторачасовой процедуры, а затем "пережила самый большой шок" в своей жизни, когда посмотрела в зеркало и увидела, что губы увеличились в пять раз и она буквально превращается в монстра.

Неожиданный эффект

"Я испугалась, когда посмотрела на себя в зеркало. Не знала, что они могут стать такими большими. Мама сказала, что я выгляжу уродливо и это все никому не нужно, а мой парень, увидев это, закрыл передо мной дверь. Мы оба расхохотались", — вспоминает Эванс.

Отек начал спадать через два дня, но Таш все равно носила маску, когда выходила из дома.

Отек начал спадать через два дня, но Таш все равно носила маску, когда выходила из дома Фото: TikTok

"Раньше уже колола наполнитель для губ и не имела никаких проблем. Такого раньше никогда не случалось. У меня массивная нижняя губа и крошечная верхняя, поэтому я сделала филлер. Никто этого не заметил, но я чувствовала, что контур размыт, поэтому хотела нанести румяна, чтобы выровнять его. Дама, которая делала процедуру, сказала, что отек спадет к вечеру, но на это ушло около двух дней", — рассказала британка.

Эванс рассказала о неудачной косметической процедуре Фото: TikTok

Она говорит, что не хотела обращаться за медицинской помощью.

"Люди говорили, что это аллергическая реакция, и просили меня обратиться к врачам, но я не собиралась этого делать. Есть другие люди, которым больше нужна медицинская помощь", — пояснила Таш.

Реакция сообщества

Женщина поделилась этим роликом в TikTok, собрав более 1,2 миллиона просмотров. Зрители, увидев изменения во внешности женщины, начали наперебой шутить в комментариях.

"Девочка, пожалуйста, примите антигистаминные препараты. Это поможет уменьшить отек", — написал один из участников обсуждения;

Другой добавил: "Надеюсь, это скоро пройдет. Выглядит больно";

"Мои губы тоже стали огромными, как ваши. Они станут меньше со временем, я обещаю. Это лучшее, что я когда-либо делала, и теперь они выглядят прекрасно", — поделилась собственным опытом следующая пользовательница.

