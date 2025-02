"Стала монстром": жінка поскаржилась, що її губи весь час збільшуються (фото)

Таш Еванс стверджує, що відчула припухлість губ на початку півторагодинної процедури, а потім "пережила найбільший шок" у своєму житті, коли подивилася у дзеркало.

21-річна Таш Еванс з Манчестера (Велика Британія) поскаржилась, що стала схожою на персонажа з мультфільму "Корпорація монстрів" після сильної алергічної реакції на філлер, який їй вкололи у салоні краси. Детальніше про цей випадок британка розповіла виданню Need To Know.

Жінка стверджує, що відчула припухлість на початку півторагодинної процедури, а потім "пережила найбільший шок" у своєму житті, коли подивилася в дзеркало й побачила, що губи збільшилися у п'ять разів і вона буквально перетворюється у монстра.

Несподіваний ефект

"Я злякалася, коли подивилася на себе в дзеркало. Не знала, що вони можуть стати такими великими. Мама сказала, що я виглядаю потворно і це все нікому не потрібно, а мій хлопець, побачивши це, зачинив переді мною двері. Ми обидва розреготалися", — згадує Еванс.

Набряк почав спадати через два дні, але Таш все одно носила маску, коли виходила з дому.

"Раніше вже колола наповнювач для губ і не мала жодних проблем. Такого раніше ніколи не траплялося. У мене масивна нижня губа і крихітна верхня, тому зробила філлер. Ніхто цього не помітив, але я відчувала, що контур розмитий, тому хотіла нанести рум'яна, щоб вирівняти його. Пані, яка робила процедуру, сказала, що набряк спаде до вечора, але на це пішло близько двох днів", — розповіла британка.

Еванс розповіла про невдалу косметичну процедуру Фото: TikTok

Вона каже, що не хотіла звертатися за медичною допомогою.

"Люди казали, що це алергічна реакція, і просили мене звернутися до лікарів, але я не збиралася цього робити. Є інші люди, яким більше потрібна медична допомога", — пояснила Таш.

Реакція спільноти

Жінка поділилася цим роликом у TikTok, зібравши понад 1,2 мільйона переглядів. Глядачі, побачивши зміни у зовнішності жінки, почали навперебій жартувати у коментарях.

"Дівчинко, будь ласка, прийміть антигістамінні препарати. Це допоможе зменшити набряк", — написав один з учасників обговорення;

Інший додав: "Сподіваюся, це скоро пройде. Виглядає боляче";

"Мої губи теж стали величезними, як ваші. Вони стануть меншими з часом, я обіцяю. Це найкраще, що я коли-небудь робила, і тепер вони мають чудовий вигляд", — поділилась власним досвідом наступна користувачка.

