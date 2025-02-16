Собака напала на супругов из-за игры детей в прятки: СМИ и полиция сообщили детали истории

В полиции убеждены, что собака начала проявлять агрессию после того, как трое детей начали игры в прятки, а затем напала на супругов, которые пытались защитить детей. Сейчас их родители находятся в больнице, дети не пострадали.

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В округе Виррал, расположенном в городе Ливерпуль, супруги были госпитализированы из-за нападения их собаки, которая вероятно набросилась на хозяев в тот момент, когда трое детей пары играли в прятки. Об этом сообщает агентство BBC.

Правоохранители сообщили, что около полуночи субботы 15 февраля к ним поступил звонок о том, что собака неизвестной породы напала на своего хозяина. Когда они прибыли, то собака напала на мужчину, вызвав многочисленные травмы, а затем напала на женщину. Полицейским удалось нейтрализовать четвероногого и быстро вывезти с места происшествия.

После этого медики оказали экстренную помощь и госпитализировали пострадавших. Мужчина получил глубокие порезы правой лодыжки, колотые раны предплечья и кисти, а также перелом правой кисти. Женщина получила колотую рану правой щеки и глубокие порезы предплечья. Дети не пострадали в результате нападения животного.

Главный инспектор полиции графства Мерсисайд Дэйв Аткинсон сообщил больше деталей об этом инциденте. В полиции предполагают, что агрессивное поведение животного могли спровоцировать дети, которые в этот момент играли в прятки.

"Мы предполагаем, что когда дети играли в прятки в доме, то собака начала рычать и бросаться на них. Именно тогда владелец пытался вывести собаку на улицу, однако по неизвестным причинам она напала на мужчину. Когда хозяйка хотела помочь своему мужу укротить животное, то она в ответ напала на нее", — сказал господин Аткинсон.

Инспектор также добавил, что несколько полицейских пытались удержать животное под контролем, а другая группа вывела детей в безопасное место. По словам господина Аткинсона, офицеры полиции "смело противостояли ситуации, сложившейся перед ними".

Сейчас полиция не сообщает, планирует ли возбуждать уголовное дело по факту данного инцидента. В то же время журналисты издания Liverpool Echo приехали на место происшествия, где узнали несколько новых подробностей этой истории.

Несколько жителей сказали представителям СМИ, что видели десятки полицейских машин, которые приехали на их улицу рано утром. Один мужчина, пожелавший остаться неизвестным, сказал: "Я услышал крик. Сначала подумал, что это была лиса. Потом я услышал еще крики, и понял, что это собака на кого-то напала. Потом приехала куча полицейских машин. Все смотрели в свои окна".

Другая жительница рассказала, что видела кучу машин полиции возле места происшествия и кинологическую службу. Она сказала, что на ее глазах забрали как пострадавших, так и собаку.

"Я лежал в постели. Около полуночи видел, как сюда приехали все полицейские машины. Говорят, что собака напала на хозяев, в частности на женщину. Обоих забрали где-то около часа ночи", — рассказал еще один житель района, где произошло нападение.

Ранее сообщалось, что немецкая овчарка покусала почтальона. У сотрудника Королевской почты после инцидента диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство. Через год после нападения рука восстановилась только на 70%.