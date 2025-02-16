Собака напав на подружжя через гру дітей в хованки: ЗМІ та поліція повідомили деталі історії

В поліції переконані, що собака почала проявляти агресію після того, як троє дітей почали гри в хованки, а потім напала на подружжя, яке намагалося захистити дітей. Наразі їхні батьки перебувають в лікарні, малеча не постраждала.

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В окрузі Віррал, розташованому в місті Ліверпуль, подружжя було госпіталізоване через напад їхнього собаки, який ймовірно накинувся на господарів у той момент, коли троє дітей пари грали в піжмурки. Про це повідомляє агенція BBC.

Правоохоронці повідомили, що близько півночі суботи 15 лютого до них надійшов дзвінок про те, що собака невідомої породи напала на свого господаря. Коли вони прибули, то собака напав на чоловіка, спричинивши численні травми, а потім напав на жінку. Поліцейським вдалося нейтралізували чотирилапого та швидко вивезти з місця події.

Після цього медики надали екстренну допомогу та госпіталізували постраждалих. Чоловік отримав глибокі порізи правої щиколотки, колоті рани передпліччя та кисті, а також перелом правої кисті. Жінка отримала колоту рану правої щоки та глибокі порізи передпліччя. Діти не постраждали внаслідок нападу тварини.

Головний інспектор поліції графства Мерсисайд Дейв Аткінсон повідомив більше деталей про цей інцидент. В поліції припускають, що агресивну поведінку тварини могли спровокувати діти, які в цей момент грали в хованки.

"Ми припускаємо, що коли діти гралися в хованки в будинку, то собака почав гарчати та кидатися на них. Саме тоді власник намагався вивести собаку на вулицю, однак з невідомих причин вона напала на чоловіка. Коли господиня хотіла допомогти своєму чоловіку приборкати тварину, то вона у відповідь напала на неї", — сказав пан Аткінсон.

Інспектор також додав, що кілька поліцейських намагалися втримати тварину під контролем, то інша група вивела дітей у безпечне місце. За словами пана Аткінсона, офіцери поліції "сміливо протистояли ситуації, що склалася перед ними".

Наразі поліція не повідомляє, чи планує порушити кримінальну справу за фактом даного інциденту. Водночас журналісти видання Liverpool Echo приїхали на місце події, де дізналися кілька нових подробиць цієї історії.

Кілька мешканців сказали представникам ЗМІ, що бачили десятки поліцейських машин, які приїхали на їхню вулицю рано вранці. Один чоловік, який побажав залишитися невідомим, сказав: "Я почув крик. Спочатку подумав, що це була лисиця. Потім я почув ще крики, і зрозумів, що це собака на когось напав. Потім приїхала купа поліцейських машин. Усі дивилися у свої вікна".

Інша мешканка розповіла, що бачила купу машин поліції біля місця події та кінологічну службу. Вона сказала, що на її очах забрали як постраждалих, так і собаку.

"Я лежав у ліжку. Близько півночі бачив, як сюди приїхали всі поліцейські машини. Кажуть, що собака напала на господарів, зокрема на жінку. Обох забрали десь близько першої ночі", — розповів ще один мешканець району, де стався напад.

Раніше повідомлялося, що німецька вівчарка покусала листоношу. У співробітника Королівської пошти після інциденту діагностували посттравматичний стресовий розлад. Через рік після нападу рука відновилася тільки на 70%.