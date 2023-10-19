Німецька вівчарка покусала листоношу: її власниця уникла в'язниці, але собаку присплять (фото)

У співробітника Королівської пошти після інциденту діагностували посттравматичний стресовий розлад. Через рік після нападу рука відновилася тільки на 70%.

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Німецька вівчарка напала на листоношу, покусала руку і сідниці, в результаті працівникові Королівської пошти Великої Британії знадобилася операція. Власниця тварини змогла уникнути в'язниці, але собаку присплять. Про це повідомляє The Daily Mail.

Зазначається, що у співробітника Королівської пошти після інциденту діагностували посттравматичний стресовий розлад. Він був змушений взяти відпустку на п'ять місяців через отримані травми.

57-річна Адель Кессіді з англійського графства Чешир вигулювала собаку без намордника. Це вже не перший випадок. Після попереднього нападу цього собаки влада розпорядилася про те, що його необхідно помістити в клітку: він напав на соціального працівника, який прийшов додому до жінки. У підсумку в постраждалої — травми спини та руки.

Листоноша перебував біля поштової скриньки власниці собаки, коли тварина пролізла під дротяним парканом і кинулася на нього.

Власниця собаки

У суді Кессіді визнала свою провину за одним звинуваченням, згідно з яким неконтрольований собака заподіяв травму людині.

Обвинувачену назвали "невідповідною людиною для догляду за собакою" і засудили до 18 місяців в'язниці з відстрочкою виконання вироку на два роки. Собаку ж на прізвисько Еллі постановили приспати.

У суді йшлося про те, що 21-річний листоноша завмер від жаху і кричав від болю, коли 5 серпня 2022 року на нього накинувся скажений собака.

Постраждалого листоношу доправили в лікарню в закривавленій сорочці та шортах, де надали медичну допомогу через серйозні травми руки. Через рік після нападу рука відновилася тільки на 70%.

У своїй заяві листоноша зазначив, що ще раніше його кусав собака під час роботи, він назвав це професійним ризиком. Але ніколи до цього він не зазнавав такого нападу і з побоюванням згадав про те, що від собаки могли постраждати й діти.

Листоноша каже, що тривалий час доводилося уникати навантажень, що він нічого не міг підіймати. Зараз він консультується щодо посттравматичного стресового розладу.

Власниця собаки й раніше була судима за той самий злочин. У 2021 році її зобов'язали утримувати тварину в клітці й піддати дресурі. Але вона, за словами судді, не виконала ні того, ні іншого.

Обвинувачена сказала, що придбала "високоякісну" клітку з дахом і замком, однак у день нападу поспішала і не замкнула її належним чином.

Вона згадала про фінансові складнощі, про те, що доводиться працювати на трьох роботах, щоб не залишитися без даху над головою.

Собака ж, за її твердженнями, допомагає впоратися зі стресом. На запитання про те, чому вона все ще тримає його якщо в неї фінансові проблеми, жінка відповіла, що це єдине, що "дає змогу не впасти духом".

Тепер їй заборонено тримати собак протягом трьох років.

Нагадаємо, що співробітники притулку у Великій Британії знайшли бродячого кота з двома носами — єдиного у своєму роді.

Також повідомлялося, що експертка назвала шість порід собак, які дресувати складніше за інші.