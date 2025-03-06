Кадровик получал вместо работников зарплату и разбогател на $2 миллиона: детали новой схемы

В течение восьми лет HR-менеджер взял на работу 22 подставных работников, используя такие подставные имена, как Сяо Сун и Сяо Ли.

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HR-менеджера шанхайской технологической компании посадили за то, что он обманул своих работодателей на миллионы долларов, "наняв" десятки подставных сотрудников и получая их зарплату. Об этом пишет местное издание UDN.

Народная прокуратура района Минханг в Шанхае недавно опубликовала отчет, в котором содержится перечень дел о служебных преступлениях, связанных с персоналом предприятий, рассмотренных в прошлом году. Одна из историй привлекла внимание медиа по всей стране.

Масштабная схема обмана

Как выяснилось, в 2022 году работники финансового отдела неназванной шанхайской технологической компании обнаружили нечто странное: Сяо Сун, сотрудник, который работал в компании около полугода, никогда не появлялся на работе лично и никто ничего о нем не знал. Позже расследование выявило масштабное мошенничество, организованное HR-менеджером, который фигурирует в этой истории как Ян.

Этот человек присоединился к отделу кадров компании в 2014 году и отвечал за отбор новых сотрудников. Ему не понадобилось много времени, чтобы обнаружить огромную лазейку для незаконного обогащения, поскольку он нанимал и увольнял людей без согласования с руководством, а выплату зарплат почему-то никто не проверял.

Ян начал нанимать "мертвые души", создавая многочисленные банковские счета, на которые перечислялась заработная плата. В течение восьми лет он взял на работу 22 подставных работников, используя такие имена, как Сяо Сун, Сяо Ли и другие.

Результаты расследования

В конце 2022 года идеальная посещаемость одного из сотрудников компании вызвала вопросы, ведь его никто никогда не видел на рабочем месте. Следователям не понадобилось много времени, чтобы выйти на Яна, который признался в краже около 16 миллионов юаней ($2,2 миллиона). HR-менеджеру удалось вернуть 1,1 миллиона юаней, еще 1,2 миллиона юаней ($165 тысяч) внесла его семья.

В конце концов менеджера по персоналу приговорили к 10 годам и 2 месяцам заключения, лишили политических прав на 1 год, а также выписали штраф.

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