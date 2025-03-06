Кадровик отримував замість працівників зарплату й розбагатів на $2 мільйона: деталі нової схеми

Протягом восьми років HR-менеджера взяв на роботу 22 вигаданих працівників, використовуючи такі підставні імена, як Сяо Сун та Сяо Лі.

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HR-менеджера шанхайської технологічної компанії ув'язнили за те, що він ошукав своїх роботодавців на мільйони доларів, "найнявши" десятки підставних співробітників і отримуючи їхню зарплату. Про це пише місцеве видання UDN.

Народна прокуратура району Мінханг у Шанхаї нещодавно опублікувала звіт, в якому міститься перелік справ про службові злочини, пов'язані з персоналом підприємств, розглянутих торік. Одна з історій привернула увагу медіа по всій країні.

Масштабна схема обману

Як з’ясувалося, у 2022 році працівники фінансового відділу неназваної шанхайської технологічної компанії виявили дещо дивне: Сяо Сун, співробітник, який працював у компанії близько пів року, ніколи не з’являвся на роботу особисто і ніхто нічого про нього не знав. Пізніше розслідування виявило масштабне шахрайство, організоване HR-менеджером, який фігурує в цій історії як Ян.

Цей чоловік приєднався до відділу кадрів компанії у 2014 році й відповідав за відбір нових працівників. Йому не знадобилося багато часу, щоб виявити величезну лазівку для незаконного збагачення, оскільки він наймав та звільняв людей без узгодження з керівництвом, а виплату зарплат чомусь ніхто не перевіряв.

Ян почав наймати "мертві душі", створюючи численні банківські рахунки, на які перераховувалась заробітна плата. Протягом восьми років він взяв на роботу 22 вигаданих працівників, використовуючи такі імена, як Сяо Сун, Сяо Лі та інші.

Результати розслідування

Наприкінці 2022 року ідеальна відвідуваність одного зі співробітників компанії викликала питання, адже його ніхто ніколи не бачив на робочому місці. Слідчим не знадобилося багато часу, щоб вийти на Яна, який зізнався у крадіжці близько 16 мільйонів юанів ($2,2 мільйона). HR-менеджеру вдалося повернути 1,1 мільйона юанів, ще 1,2 мільйона юанів ($165 тисяч) внесла його сім'я.

Врешті-решт менеджер з персоналу засудили до 10 років і 2 місяців ув'язнення, позбавили політичних прав на 1 рік, а також виписали штраф за розкрадання.

Нагадаємо, касир однієї з українських мереж супермаркетів попередив покупців про нову схему шахрайства, яку використовують так звані "професійні жебраки".

А от 76-річна Джина Морган з Південного Вельсу почала спілкуватися у Facebook з особою, яка представлялася зіркою фільму "Хрещений батько" Робертом Де Ніро. Літня жінка спершу не надала значення підозрілим знімкам, які надсилав їй "відомий актор", і навіть не звернула уваги на дивне ім'я користувача в соціальній мережі.