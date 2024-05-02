Бабуся думала, що листується з Робертом Де Ніро, а потім виплила гірка правда

Пенсіонерку Джину Морган спочатку не збентежили підозрілі фотографії, які їй надсилав "знаменитий актор".

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76-річна Джина Морган із Південного Вельсу (Велика Британія) почала листуватися у Facebook із людиною, яка видавала себе за зірку фільму "Хрещений батько" Роберта Де Ніро. Про курйозний випадок написало видання New York Post.

Пенсіонерку спочатку не збентежили підозрілі фотографії, які їй надсилав "знаменитий актор". Вона навіть не звернула уваги на те, що ім'я користувача було дуже дивним — "сторінка Роберта Де Ніро". До того ж він намагався продати жінці членські картки, що по суті дуже нагадує інтернет-аферу.

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На опублікованому в мережі відео можна побачити, як старенька захоплено листується з фальсифікатором. У якийсь момент її онука, 28-річна Шеннон Річ, викрикує: "Це не Роберт Де Ніро!". Збентежена Джина питає у відповідь: "А хто ж тоді?".

Виявилося, шахраї намагалися змусити Морган заплатити 500 доларів за "VIP-карту шанувальника", що нібито відкривала нові можливості для спілкування з Доном: відеочати, телефонні дзвінки та навіть візит зірки до неї додому.

"Існує три типи членських карток… Я можу з'єднати вас із менеджером, який проконсультує, як можна їх отримати", — ідеться в повідомленні.

Виявилося, шахраї намагалися змусити Морган заплатити 500 доларів за "VIP-карту шанувальника" Фото: Facebook

Шеннон твердо переконана, що навіть якби вона не втрутилася, то бабуся все одно вчасно б схаменулася. Зрештою, Морган і сама дуже скептично поставилася до фотографій Де Ніро в смокінгу.

"Люди в інтернеті стурбовані долею моєї бабусі, але вона досить розумна, щоб не розголошувати жодних особистих даних. Хоча я не могла перестати сміятися, коли вона показувала повідомлення у Facebook із фейкового профілю Роберта Де Ніро", — згадує Річ.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про австралійку, яка закликала покупців ретельно перевіряти свої чеки в магазинах через прикрий випадок із її матір’ю в супермаркеті Woolworths на півночі Сіднея (Австралія). За словами жінки, касир великої роздрібної мережі стягнув майже у чотири рази більшу суму, аніж мало бути насправді.

Також туристка з Австралії розповіла, як її ошукали в кафе. Жінка заплатила майже 12 американських доларів (близько 450 грн) за маленьку пляшку води об'ємом 380 мл. До того ж їй нарахували податки за послуги, тож у сумі довелося віддати аж 14 доларів (530 грн).