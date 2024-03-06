Перевіряйте свій чек: жінка показала, як супермаркети обманюють довірливих покупців

Таку помилку важко пояснити збоєм у касовій системі магазину, оскільки ціна, імовірно, вводилася вручну.

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Австралійка закликала покупців ретельно перевіряти свої чеки у магазинах через прикрий випадок, який нещодавно стався з її матір’ю у супермаркеті Woolworths на півночі Сіднея (Австралія). Детальніше про цю історію вона розповіла на форумі в Reddit.

За словами авторки, касир великої роздрібної мережі стягнув з її матері майже у чотири рази більшу суму, аніж мало бути насправді.

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"Моя мама купила кілька товарів у Woolworths минулого вівторка. Схоже, шматочок шинки вагою у 256 грамів, яку вона купила, пробили за ціною кілограма ($36). Хоча його вартість складає всього $9,22", – написала жінка.

За її словами, таку помилку важко пояснити збоєм у касовій системі магазину, оскільки ціна, імовірно, вводилася вручну. На щастя, це вчасно випадково помітила мати, хоча вона зазвичай не перевіряє чеки під час покупок.

Історія австралійки викликала жваве обговорення в інтернеті. Деякі користувачі Reddit припустили, що касир міг неправильно ввести цифру через складку на штрих-коді товару.

"Той, хто загортав пакунок, можливо, залишив величезну складку на штрих-коді, тож касиру довелося вводити цифру вручну", – висловив припущення один із коментаторів.

Інший користувач, який стверджує, що працює у Woolworths, підтвердив: "Я працюю в них. Так і є".

Касир великої роздрібної мережі стягнув з клієнтки майже у чотири рази більшу суму, аніж мало бути насправді. Фото: Reddit

Також юзери поділилися схожим досвідом на касі та порадили матері звернутися до магазину для повного відшкодування завищеної суми.

"Те саме сталося зі мною вчора. Касирка поклала руку на ваги, зважила жменю квасолі на 2,5 кілограма і взяла з мене 20 доларів. Я перевірив чек на виході й підійшов до каси. Вони повернули мені гроші й дали товар безплатно", – розповів один чоловік.

До слова, згідно з корпоративною політикою Woolworths, покупці й справді можуть отримати товар безкоштовно, якщо ціна при скануванні виявилася вищою, ніж зазначена на ціннику. Водночас представники компанії визнали, що такі випадки трапляються рідко, й закликали клієнтку звернутися за компенсацією.

"Ми заохочуємо всіх клієнтів звертатися до співробітника магазину, щоб він допоміг вам розібратися у проблемі й повернув гроші, якщо була допущена помилка", – вказано у заяві Woolworths.

Нагадаємо, це вже не перша подібна історія. Туристка з Австралії, яка відпочивала на Балі, розповіла, як її ошукали у кафе. Жінка заплатила майже 12 американських доларів (близько 450 грн) за маленьку пляшку води об'ємом 380 мл. До того ж їй нарахували податки за послуги, тож в сумі довелося віддати аж 14 доларів (530 грн).

Крім того, Фокус розповідав про американку, яка була ошукана в одному із супермаркетів британської мережі Waitrose. Клієнтка придбала бутерброд із солоною яловичиною у вакуумному пакуванні, але коли відкрила його, то побачила неприємний "сюрприз".