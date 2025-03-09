Мужчина нашел красивый "сувенир": на самом деле это одно из самых ядовитых существ на планете

Фрэнк хотел забрать ракушку домой как "сувенир" на память о своем первом путешествии к коралловому рифу, но, к счастью, решил не делать этого.

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Дайвер Фрэнк, который пожелал сохранить свою фамилию в тайне, во время погружения в Красном море (Египет) нашел странный предмет, похожий на раковину. Позже мужчина осознал, что ему чудом повезло остаться в живых. Своим опытом он поделился с пользователями социальной платформы Reddit.

Фрэнк хотел забрать ракушку домой в качестве "сувенира" на память о своем первом путешествии к коралловому рифу, но, к счастью, решил не делать этого. Несколько месяцев спустя он увидел фотографию ракушки в интернете. Как выяснилось, это была смертоносная конусная улитка.

Опасное существо

"Конусные улитки очень ядовиты и опасны для человека. Их надо оставить в покое", — рассказывает в интервью журналу Newsweek доктор Нисса Сильбигер, заместитель директора Центра развития океанографии Уэхиро.

Ученая не может сказать на основе опубликованной фотографии, пустая ли это раковина или с живой улиткой внутри.

Различные виды конусных улиток Фото: Wikipedia

Согласно данным Океанографической консерватории, конусные улитки являются одними из самых ядовитых животных на планете. У них есть "гарпуноподобный" зуб, который выпускает токсичный яд, парализуя рыбу и червей перед тем, как улитка их съест. Человек также может получить травму, наступив на нее или взяв в руки. У пострадавшего сначала появляется покалывание или онемение в месте укола, затем симптомы распространяются по всему телу.

Существует около 600-700 видов конусных улиток — и все они ядовиты. Однако концентрация токсичных веществ зависит от вида.

Реакция сообщества

Фрэнк утверждает, что раньше никогда не слышал о конусных улитках, но хотел узнать в интернете о возможной опасности. Он сделал скриншот видео с GoPro, которое снял под водой.

Ошеломленные зрители называют автора ролика "сумасшедшим".

"Тебе повезло, но ты еще и дурак", — прокомментировал один из пользователей.

Другая зрительница посоветовала: "Не берите в руки диких животных, не только из-за потенциальной опасности, но и потому, что это для них губительно";

"Правило подводного плавания/дайвинга, которым я пользуюсь: ничего не трогать", — добавил следующий участник обсуждения.

Напомним, Фокус ранее писал, что строитель Томас Нордеманоски из компании Touchstone в графстве Суррей (Великобритания) пережил жуткий момент во время работы. Снимая черепицу с крыши, он с ужасом обнаружил, что каждая плитка содержала отпечаток детской ладони на обратной стороне.

В другом интересном случае пользователь Reddit поделился снимком надгробия, который датируется 1804 годом. Наибольшее удивление среди комментаторов сети вызвал тот факт, что могила на самом деле была выкопана не для человека.