Чоловік знайшов гарний "сувенір": насправді це одна з найотрутніших істот на планеті (фото)

Френк хотів забрати мушлю додому як "сувенір" на згадку про свою першу подорож до коралового рифу, але, на щастя, вирішив не робити цього.

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Дайвер Френк, який побажав зберегти своє прізвище у таємниці, під час занурення у Червоному морі (Єгипет) знайшов дивний предмет, схожий на мушлю. Згодом чоловік зрозумів, що йому дивом пощастило залишитися живим. Своїм досвідом він поділився з користувачами соціальної платформи Reddit.

Френк хотів забрати мушлю додому як "сувенір" на згадку про свою першу подорож до коралового рифу, але, на щастя, вирішив не робити цього. Кілька місяців по тому він побачив фотографію мушлі в інтернеті. Як з’ясувалося, то був смертоносний конусний равлик.

Небезпечна істота

"Конусні равлики дуже отруйні й небезпечні для людини. Їх треба дати спокій", — запевняє в інтерв’ю журналу Newsweek доктор Нісса Сільбігер, заступниця директора Центру розвитку океанографії Уехіро.

Вчена не може сказати на основі опублікованої фотографії, чи це порожня мушля, чи з живим равликом всередині.

Різні види конусних равликів Фото: Wikipedia

Згідно з даними Океанографічної консерваторії, конусні равлики є одними з найбільш отруйних тварин на планеті. У них є "гарпуноподібний" зуб, що випускає токсичну отруту, паралізуючи рибу і черв'яків перед тим, як равлик їх з'їсть. Людина також може отримати травму, наступивши на нього або взявши в руки. У потерпілого спочатку з’являється поколювання чи оніміння у місці уколу, потім симптоми поширюються по всьому тілу.

Існує близько 600-700 видів конусних равликів — і всі вони отруйні. Однак концентрація токсичних речовин залежить від виду.

Реакція спільноти

Френк стверджує, що раніше ніколи не чув про конусних равликів, але хотів дізнатися в інтернеті про можливу небезпеку. Він зробив скриншот відео з GoPro, яке зняв під водою.

Приголомшені глядачі називають автора ролика "божевільним".

"Тобі пощастило, але ти ще й дурень", — прокоментував один з користувачів.

Інша глядачка порадила: "Не беріть до рук диких тварин, не тільки через потенційну небезпеку, але й тому, що це для них згубно";

"Правило підводного плавання/дайвінгу, яким я послуговуюсь: нічого не чіпати", — додав наступний учасник обговорення.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що будівельник Томас Нордеманоскі з компанії Touchstone у графстві Суррей (Велика Британія) пережив моторошний момент під час роботи. Знімаючи черепицю з даху, він із жахом виявив, що кожна плитка містила відбиток дитячої долоні на зворотному боці.

В іншому цікавому випадку користувач Reddit поділився знімком надгробка, який датується 1804 роком. Найбільше здивування серед коментаторів мережі викликав той факт, що могила насправді була викопана не для людини.