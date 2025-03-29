В зоопарке в США сбежали выдры: еноты не дают сотрудникам вернуть их обратно (видео)

Еноты препятствуют работникам зоопарка и парка приключений в штате Висконсин вернуть двух беглых выдр, которые вырвались из своих загражденных участков во время снежной бури, которая случилась ранее. Пушистые озорники закрывают клетки-ловушки, предназначенные для беглянок.

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Такой курьезной историей, а также видеозаписью с камер наблюдения, установленных на территории зоопарка, поделилось издание Upi 27 марта.

На видеозаписи видно, как одна из выдр-беглянок тщательно исследует клетку, предназначенную для того, чтобы она туда зашла и была пойманной. После осмотра животное разворачивается и уходит, ведь клетка-ловушка закрыта, и попасть туда оно не может. Как свидетельствуют сотрудники зоопарка, ловушки закрывают местные пушистые озорники — еноты.

Новый зоопарк и парк приключений в Грин-Бей американского штата Висконсин обнаружил побег двух своих обитательниц, речных выдр Луи и Офелии, когда случилась сильная снежная буря в регионе 20 марта. Смотрители увидели "небольшую трещину в закопанной ограде, которую им удалось увеличить настолько, чтобы выйти оттуда" во время своего традиционного утреннего обхода. После этого они немедленно взялись за поиски беглянок: в этом им помогали свежие следы на снегу.

Однако найти Луи и Офелию оказалось не так просто, как казалось с первого взгляда. Препятствовали не только умение выдр быстро и почти бесшумно передвигаться, прячась среди чащи, но и другие звери — еноты.

"Еноты, к сожалению, препятствовали некоторым нашим усилиям, даже сработала одна ловушка незадолго до того, как выдра прибыла и попыталась войти в нее", — пожаловались работники зоопарка.

Теперь им приходится делать также хитрые шаги, чтобы не дать енотам повредить поискам. Они работают над тем, чтобы создать "енотоустойчивые" клетки-ловушки, чтобы поймать беглецов.

Напомним, еноты — животные, которые очень любят дебоширить. В разных уголках мира рассказывают о курьезных случаях, которые случаются с участием этих животных.

Так, например, известна история, когда еноты начали атаковать автомобили Илона Маска Tesla Cybertruck, ведь спутали их с мусорными баками, куда они любят залезать, чтобы найти что-то питательное.

Курьезный также случай произошел, когда енот залез в гараж и не смог покинуть его: оказалось, что животное настолько объелось найденными там продуктами, что просто не имело сил и возможности убежать оттуда.