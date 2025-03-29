У зоопарку в США втекли видри: єноти не дають співробітникам повернути їх назад (відео)

Єноти перешкоджають працівникам зоопарку і парку пригод у штаті Вісконсин повернути двох видр-втікачок, які вирвалися зі своїх загороджених ділянок під час сніжної бурі, яка трапилася раніше. Пухнасті бешкетники зачиняють клітки-пастки, призначені для втікачок.

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Такою курйозною історією, а також відеозаписом з камер спостереження, встановлених на території зоопарку, поділилося видання Upi 27 березня.

На відеозаписі видно, як одна з видр-втікачок ретельно досліджує клітку, призначену для того, щоб вона туди зайшла та була спійманою. Після огляду тварина розвертається та йде, адже клітка-пастка зачинена, й потрапити туди вона не може. Як свідчать співробітники зоопарку, пастки зачиняють місцеві пухнасті бешкетники — єноти.

Новий зоопарк і парк пригод у Грін-Бей американського штату Вісконсин виявив втечу двох своїх мешканок, річкових видр Луї і Офелії, коли трапилася сильна сніжна буря у регіоні 20 березня. Доглядачі побачили "невелику тріщину в закопаній огорожі, яку їм вдалося збільшити настільки, щоб вийти звідти" під час свого традиційного ранкового обходу. Після цього вони негайно взялися за пошуки втікачок: у цьому їм допомагали свіжі сліди на снігу.

Однак знайти Луї та Офелію виявилося не так просто, як здавалося з першого погляду. Перешкоджали не тільки вміння видр швидко та майже безшумно пересуватися, ховаючись серед хащ, а й інші звірі — єноти.

"Єноти, на жаль, перешкоджали деяким нашим зусиллям, навіть спрацювала одна пастка незадовго до того, як видра прибула і спробувала увійти в неї", — поскаржилися працівники зоопарку.

Тепер їм доводиться робити також хитрі кроки, аби не дати єнотам зашкодити пошукам. Вони працюють над тим, щоб створити "єнотостійкі" клітки-пастки, аби зловити утікачок.

Нагадаємо, єноти — тварини, які дуже полюбляють бешкетувати. У різних куточках світу розповідають про курйозні випадки, які трапляються за участю цих тварин.

Так, наприклад, відома історія, коли єноти почали атакувати автомобілі Ілона Маска Tesla Cybertruck, адже сплутали їх зі сміттєвими баками, куди вони полюбляють залазити, щоб знайти щось поживне.

Курйозний також випадок трапився, коли єнот заліз у гараж та не зміг покинути його: виявилося, що тварина настільки об'їлася знайденими там харчами, що просто не мала сил та можливості втекти звідти.