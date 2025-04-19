Будка для одиночки: парень переехал в дом на колесах, чтобы не платить за аренду (фото)

Джек из Великобритании поделился опытом проживания в компактном доме на колесах, где он живет уже более 17 месяцев. Это позволило ему экономить деньги на аренде жилья и улучшить свое самочувствие.

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Подробнее об этом он рассказал в TikTok.

По словам Джека, такой образ жизни позволил ему значительно улучшить психологическое здоровье и финансовое состояние. "Я не могу описать словами, насколько это изменило мою жизнь — финансово и психологически я чувствую себя самым здоровым за последние годы", — поделился он в видео.

Несмотря на компактные размеры, его передвижной дом оборудован всеми удобствами: жилой зоной, полноценной кухней, спальней с комфортной кроватью и ванной комнатой с душем, раковиной и туалетом.

Экскурсия по дому

Автор с гордостью показывает свое жилье и отмечает, что ведет кочевой и минималистичный образ жизни — и чрезвычайно этим доволен.

"Я понял, что могу закрыть глаза на скромные условия проживания ради большей финансовой гибкости, возможности проводить больше времени с друзьями и семьей, чаще бывать на природе", — объясняет Джек.

Дом на колесах Фото: TikTok

Молодой человек утверждает, что жить в такой будке "дешевле, чем арендовать комнату", хотя и признает, что ситуация может отличаться в зависимости от обстоятельств каждого человека.

По приблизительным подсчетам, его ежемесячные расходы составляют около 585 фунтов стерлингов (около 32 тыс. грн), включая оплату стоянки (400 фунтов), коммунальные услуги (80 фунтов), техническое обслуживание (40 фунтов), интернет и телевидение (40 фунтов) и газ для отопления и приготовления пищи (25 фунтов).

Реакция интернет-сообщества

Видео Джека быстро стало популярным. Многие пользователи социальных сетей выразили восхищение таким образом жизни и захотели попробовать что-то подобное.

"Я бы очень хотел пожить так", — написал один из пользователей;

"Отдал бы абсолютно все, чтобы так жить", — добавил другой;

Следующий поделился своим опытом: "Живу в своем вагончике на постоянной основе и мне это очень импонирует. Я бы не вернулся к жизни в доме с этими счетами".

На вопрос, планирует ли он жить так всегда, Джек ответил: "Не уверен, но сейчас я счастлив, а в конце концов, разве не в этом смысл жизни?".

Напомним, ранее Фокус писал об американце Джоне Аткинсе, который построил в городке Джексонвилл-Бич (штат Флорида, США) чрезвычайно узкий дом шириной всего 10 футов (примерно 3 метра) — и все это, как говорится, "назло" своему соседу.

Кроме того, риелторы выставили на аренду еще один крошечный дом шириной всего 9 футов (около 2,7 метра), который ранее служил гаражом. Пространство в нем настолько ограничено, что диван пришлось расположить напротив кухонной раковины, а спальню обустроить прямо на крыше.