Будка для одинака: хлопець переїхав у будинок на колесах, щоб не платити за оренду (фото)

Джек з Великої Британії поділився досвідом проживання у компактному будинку на колесах, де він мешкає вже понад 17 місяців. Це дозволило йому заощаджувати гроші на оренді житла та покращити своє самопочуття.

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Детальніше про це він розповів у TikTok.

За словами Джека, такий спосіб життя дозволив йому значно покращити психологічне здоров'я та фінансовий стан. "Я не можу описати словами, наскільки це змінило моє життя — фінансово та психологічно я почуваюся найздоровішим за останні роки", — поділився він у відео.

Попри компактні розміри, його пересувний будинок обладнаний всіма зручностями: житловою зоною, повноцінною кухнею, спальнею з комфортним ліжком та ванною кімнатою з душем, раковиною і туалетом.

Екскурсія помешканням

Автор з гордістю показує своє помешкання і зазначає, що веде кочовий та мінімалістичний спосіб життя — і надзвичайно цим задоволений.

"Я зрозумів, що можу закрити очі на скромні умови проживання заради більшої фінансової гнучкості, можливості проводити більше часу з друзями та родиною, частіше бувати на природі", — пояснює Джек.

Будинок на колесах Фото: TikTok

Молодий чоловік стверджує, що жити в такій будці "дешевше, ніж орендувати кімнату", хоча й визнає, що ситуація може відрізнятися залежно від обставин кожної людини.

За приблизними підрахунками, його щомісячні витрати складають близько 585 фунтів стерлінгів (близько 32 тис. грн), включаючи оплату стоянки (400 фунтів), комунальні послуги (80 фунтів), технічне обслуговування (40 фунтів), інтернет і телебачення (40 фунтів) та газ для опалення й приготування їжі (25 фунтів).

Реакція інтернет-спільноти

Відео Джека швидко стало популярним. Багато користувачів соціальних мереж висловили захоплення таким способом життя і захотіли спробувати щось подібне.

"Я б дуже хотів пожити так", — написав один з користувачів;

"Віддав би абсолютно все, щоб так жити", — додав інший;

Наступний поділився своїм досвідом: "Живу в своєму вагончику на постійній основі й мені це дуже імпонує. Я б не повернувся до життя в будинку з цими рахунками".

На запитання, чи планує він жити так завжди, Джек відповів: "Не впевнений, але зараз я щасливий, а врешті-решт, хіба не в цьому сенс життя?".

Нагадаємо, раніше Фокус писав про американця Джона Аткінса, який збудував у містечку Джексонвілл-Біч (штат Флорида, США) надзвичайно вузький будинок шириною лише 10 футів (приблизно 3 метри) — і все це, як кажуть, "на зло" своєму сусідові.

Окрім того, рієлтори виставили на оренду ще один крихітний будинок шириною всього 9 футів (близько 2,7 метра), який раніше слугував гаражем. Простір у ньому настільки обмежений, що диван довелося розташувати навпроти кухонної раковини, а спальню облаштувати прямо на даху.