Мужчина 20 лет прожил с деталью конструктора Lego в ухе и не подозревал об этом

Шотландец, который лечился от ушной инфекции, был шокирован, когда вместо ухудшения слуха из его уха выпала игрушечная деталь из детства.

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Об этом необычном случае сообщило издание The Mirror.

Даррен Макконаги из Шотландии сделал неожиданное открытие после того, как начал лечиться от ушной инфекции. Мужчина, который боялся потери слуха, выяснил, что проблема крылась в застрявшей детали конструктора LEGO, которая находилась в его ухе около двух десятилетий.

Даррен Макконахи Фото: Darren McConachie/Hound Global

По словам 30-летнего мужчины, после курса назначенных антибиотиков он внезапно почувствовал острую боль в ухе.

"Я потрогал предмет и понял, что он гладкий. На мгновение я подумал, что это кусочек моего внутреннего уха — и очень испугался. Однако когда я посветил фонариком на него, то увидел крошечный кусочек розового LEGO, покрытый воском", — рассказал Даррен.

Сразу после того, как посторонний предмет покинул слуховой проход, мужчина почувствовал облегчение — давление и боль в ухе начали уменьшаться. Даррен вспомнил, что играл конструктором LEGO еще в раннем детстве, поэтому деталь могла попасть в ухо примерно 20 лет назад.

Деталь из конструктора Фото: Darren McConachie/Hound Global

Медицинский работник, который лечил Макконахи, не мог скрыть своего удивления. "Мой врач какое-то мгновение сидел молча, действительно ошарашенный", — поделился шотландец.

Напомним, ранее Фокус писал, что компания LEGO анонсировала новый набор фигурок под названием "Все прекрасны", разработанный Мэтью Эштоном, вице-президентом по дизайну LEGO Group и членом сообщества ЛГБТ.