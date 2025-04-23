Чоловік 20 років прожив з деталлю конструктора Lego у вусі і не підозрював про це

Шотландець, який лікувався від вушної інфекції, був шокований, коли замість погіршення слуху з його вуха випала іграшкова деталь з дитинства.

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Про цей незвичайний випадок повідомило видання The Mirror.

Даррен Макконагі з Шотландії зробив неочікуване відкриття після того, як почав лікуватися від вушної інфекції. Чоловік, який боявся втрати слуху, з'ясував, що проблема крилася в застряглій деталі конструктора LEGO, яка перебувала в його вусі близько двох десятиліть.

Даррен Макконагі Фото: Darren McConachie/Hound Global

За словами 30-річного чоловіка, після курсу призначених антибіотиків він раптово відчув гострий біль у вусі.

"Я помацав предмет і зрозумів, що він гладенький. На мить я подумав, що це шматочок мого внутрішнього вуха – і дуже злякався. Проте коли я посвітив ліхтариком на нього, то побачив крихітний шматочок рожевого LEGO, покритий воском", — розповів Даррен.

Одразу після того, як сторонній предмет покинув слуховий прохід, чоловік відчув полегшення — тиск і біль у вусі почали зменшуватися. Даррен пригадав, що грався конструктором LEGO ще в ранньому дитинстві, тож деталь могла потрапити у вухо приблизно 20 років тому.

Деталь з конструктора Фото: Darren McConachie/Hound Global

Медичний працівник, який лікував Макконагі, не міг приховати свого здивування. "Мій лікар якусь мить сидів мовчки, справді ошелешений", — поділився шотландець.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що компанія LEGO анонсувала новий набір фігурок під назвою "Всі прекрасні", розроблений Метью Ештоном, віцепрезидентом із дизайну LEGO Group і членом спільноти ЛГБТ.