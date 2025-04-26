Известную фокусницу восстановили в известном клубе иллюзионистов: ранее ее выгнали из-за фокуса (фото)

Известная британская иллюзионистка Софи Ллойд снова стала членом общества фокусников "Магический Круг" (Magic Cirlce). 30 лет назад ее выгнали из клуба из-за обмана со своим полом, однако сейчас ее восстановили в правах.

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Об этом сообщает издание SkyNews.

Женщина рассказывает, что с детства занимается фокусами и иллюзионизмом, поэтому пыталась оказаться среди лучших. Ее мечтой было вступить в "Магический Круг" — общество иллюзионистов, которое принимает лучших фокусников со времени своего основания в 1905 году, но принимало в свои ряды только мужчин.

Она рассказывает, что в марте 1991 года решила устроить иллюзию, которая позволила ей обвести вокруг пальца всех присутствующих — вместе с подругой-менеджером купили парик, загримировали ее под мужчину, а свой голос она пыталась специального понизить до мужского, а также представиться как Рэймонд Ллойд.

Софи Ллойд совершила лучший трюк в жизни (фото: SkyNews) Фото: Sky News

Во время экзамена перед комиссией "Магического круга", она безупречно выполнила все трюки и никто не заметил, как она ловко обманула экзаменаторов. Тогда ее приняли в ряды организации, однако через несколько месяцев некоторые фокусники столкнулись с сомнениями относительно нового члена клуба, который имел очень "странный голос".

Через шесть месяцев, в октябре 1991 года, из-за слухов в кругу иллюзионистов комиссии клуба удалось установить, что под маской Рэймонда была фокусница Софи Ллойд. Тогда женщину и ее менеджера заставили раскрыть пол иллюзионистки, что завершилось для нее немедленным исключением из "Магического круга" из-за нарушения "статусных условий".

В течение следующих 30 лет женщина продолжала заниматься фокусами и иллюзией, уже и забыв об этом эпизоде. Однако в марте 2025 года организация "Магический Круг" пересмотрела решение комиссии от октября 1991 года и восстановила госпожу Ллойд в правах как члена общества, официально извинившись перед ней.

"Кажется, что-то изменилось в обществе. Поэтому я рада тому, что времена тоже изменились. Однако теперь я снова в клубе", — рассказывает женщина, добавляя, что ее покойная менеджер, с которой они устроили этот номер, была бы очень счастлива узнать, что их восстановили в правах.

Ранее сообщалось, что британский фокусник рассказал о записке Кейт Мидлтон. Пост, который стал вирусным, был написан Дерреном Брауном еще в декабре прошлого года, но огласку получил только сейчас.

Впоследствии стало известно, как фокусник Дэвид Копперфильд "угробил" пентхаус за $7 млн. Совет директоров жилого комплекса на Манхэттене требует от Копперфильда возмещения убытков, которые исчисляются миллионами долларов. В пентхаусе на 54-м этаже знаменитость не живет с 2018 года.