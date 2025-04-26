Відому фокусницю поновили у визнаному клубі ілюзіоністів: раніше її вигнали через фокус (фото)

Відома британська ілюзіоністка Софі Ллойд знову стала членом товариства фокусників "Магічне Коло" (Magic Cirlce). 30 років тому її вигнали з клубу через обман зі своєю статтю, однак нині її відновили в правах.

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Про це повідомляє видання SkyNews.

Жінка розповідає, що з дитинства займається фокусами та ілюзіонізмом, тому намагалася опинитися серед найкращих. Її мрією було вступити до "Магічного Кола" — товариства ілюзіоністів, яке приймає найкращих фокусників з часу свого заснування в 1905 році, яке приймало у свої лави лише чоловіків.

Вона розповідає, що в березні 1991 року вирішила влаштували ілюзію, яка дозволила їй обвести довкола пальця всіх присутніх — разом з подругою-менеджеркою купили перуку, загримували її під чоловіка, а свій голос вона намагалася спеціального понизити до чоловічого, а також представитися як Реймонд Ллойд.

Софі Ллойд здійснила найкращий трюк у житті (фото: SkyNews) Фото: Sky News

Під час екзамену перед комісією "Магічного кола", вона бездоганно виконала всі трюки і ніхто не помітив, як вона вправно обвела екзаменаторів. Тоді її прийняли до лав організації, однак за кілька місяців деякі фокусники зіткнулися з сумнівами щодо нового члена клубу, який мав дуже "дивний голос".

Через шість місяців, у жовтні 1991 року, через чутки в колі ілюзіоністів комісії клубу вдалося встановити, що під маскою Реймонда Ллойда була фокусниця Софі Ллойд. Тоді жінку та її менеджерку примусили розкрити стать ілюзіоністки, що завершилося для неї негайним виключення з "Магічного кола" через порушення "статусних умов".

Протягом наступних 30 років жінка продовжувала займатися фокусами та ілюзією, вже й забувши про цей епізод. Однак у березні 2025 року організація "Магічне Коло" переглянула рішення комісії від жовтня 1991 року та відновила пані Ллойд у правах як членкині товариства, офіційно вибачившись перед нею.

"Здається, щось змінилося в суспільстві. Тому я рада тому, що часи теж змінилися. Однак тепер я знову в клубі", — розповідає жінка, додаючи, що її покійна менеджерка, з якою вони влаштували цей номер, була б дуже щаслива дізнатися, що їх відновили в правах.

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