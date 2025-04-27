100 лет обмана: производитель сладостей говорит, что люди неправильно едят шоколадное печенье (фото)
Менеджер компании McVitie's Энтони Колсон говорит, что за более чем 100 лет существования шоколадного печенья этой марки люди едят его совершенно неправильно. Он говорит, что секрет вкуса заключается в простом трюке.
Об этом сообщает BBC.
Господин Колсон говорит, что основной секрет вкуса печенья с шоколадом заключается в том, что его стоит есть не шоколадом сверху. Достаточно перевернуть печенье глазурью вниз — и это изменит восприятие вкуса сладкого.
"Это самая невероятная в мире дискуссия о том, как есть такое печенье — шоколадом вверх или вниз", — рассуждает господин Колсон.
Он добавляет, что секрет заключается в простом — шоколадом вниз добавляет интересных и непредсказуемых вкусов. В то же время когда он только пришел в McVitie's, то сам не знал его секрета.
"До тех пор я всегда ел его наоборот... Вы можете делать это точно так же. Однако поверьте — когда шоколад начинает таять, и вы начинаете чувствовать совершенно другой вкус. Это имеет смысл, не так ли?" — риторически указывает менеджер.
Журналисты пишут, что шоколадное печенье от McVitie's производят с 1925 года в городе Манчестер. За это время изменились форма подачи, упаковки и тип шоколада, однако неизменной остается философия "вкусности и доступности".
Работники на заводе говорят, что тоже приучились к тому, что печенье стоит есть шоколадом вверх. Однако когда начали работать в McVitie's, то изменили свои привычки в пользу "шоколадом вниз".
Один из работников Крейг Лич работает на фирме со времени, когда ему было 21, и он говорит, что нужно было время для изменений. Однако добавляет, что теперь прекрасно понимает вкусовые привычки британцев и как правильно можно лакомиться этим уникальным печеньем.
"Я просто прихожу на работу с позитивным настроением. Ведь знаю людей и всю нашу продукцию — от упаковки до начинки", — сказал господин Лич.
Ранее сообщалось, что не весь шоколад одинаково полезен для нашего здоровья. Шоколад является популярным продуктом у миллионов людей, но если выбирать его из-за полезных качеств, большая часть его сортов может оказаться скорее в разряде вредителей.
Впоследствии стало известно, как швейцарские ученые создали новый вид шоколада. Исследователи говорят, что новый шоколад не уступает по вкусу традиционному, но гораздо полезнее.