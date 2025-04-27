100 років обману: виробник солодощів каже, що люди неправильно їдять шоколадне печиво (фото)

Менеджер компанії McVitie's Ентоні Колсон каже, що за понад 100 років існування шоколадного печива цієї марки люди куштують його абсолютно неправильно. Він каже, що секрет смаку полягає у простому трюці.

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Про це повідомляє BBC.

Пан Колсон каже, що основний секрет смаку печива з шоколадом полягає в тому, що його варто їсти не шоколадом зверху. Достатньо перевернути печиво глазуррю донизу — і це змінить сприйняття смаку солодкого.

"Це найнеймовірніша у світі дискусія, про те як їсти таке печиво — шоколадом доверху, чи знизу", – розмірковує пан Колсон.

Він додає, що секрет полягає в простому — шоколад донизу додає цікавих та непередбачуваних смаків. Водночас коли він тільки прийшов до McVitie's, то сам не знав його секрету.

"До того часу я завжди їв його навпаки… Ви можете робити це саме так само. Однак повірте — коли шоколад починає танути, і ви починаєте відчувати геть інший смак. Це має сенс, чи не так?" — риторично вказує менеджер.

Журналісти пишуть, що шоколадне печиво від McVitie's виробляють з 1925 року в місті Манчестер. За цей час змінилися форма подачі, упаковки та тип шоколаду, однак незмінною залишається філософія "смакоти та доступності".

Працівники на заводі кажуть, що теж привчилися до того, що печиво варто їсти шоколадом доверху. Однак коли почали працювати в McVitie's, то змінили свої звички на користь "шоколадом донизу".

Один з працівників Крейг Ліч працює на фірмі з часу, коли йому було 21, і він каже, що потрібен був час для змін. Однак додає, що тепер чудово розуміє смакові звички британців і як правильно можна ласувати цим унікальним печивом.

"Я просто приходжу на роботу з позитивним настроєм. Адже знаю людей і всю нашу продукцію — від упаковки до начинки", — сказав пан Ліч.

Раніше повідомлялося, що не весь шоколад однаково корисний для нашого здоров'я. Шоколад є популярним продуктом у мільйонів людей, але якщо обирати його через корисні якості, більша частина його сортів може опинитися радше в розряді шкідників.

Згодом стало відомо, як швейцарські вчені створили новий вид шоколаду. Дослідники кажуть, що новий шоколад не поступається на смак традиційному, але набагато корисніший.