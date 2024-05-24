Без цукру, але солодкий: швейцарські вчені створили новий вид шоколаду

Дослідники кажуть, що новий шоколад не поступається за смаком традиційному, але набагато корисніший.

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Швейцарські вчені винайшли абсолютно новий вид шоколаду, який зроблений з так званого "како-желе", пише New Atlas.

У цій новій суміші вчені використовували більше плодів какао, що зробило шоколад кориснішим та екологічно безпечнішим.

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Як відомо, шоколад виготовляється з какао-бобів, які змішуються з невеликою кількістю м'якоті плоду. Після какао-масу змішують із цукром, сухим молоком та іншими інгредієнтами. Кількість цукру залежить від того, наскільки темний шоколад.

Присутність цукру в шоколаді означає, що готовий продукт не можна назвати надто корисним.

Новий же рецепт шоколаду від дослідників з ETH Zurich може стати вирішенням наявної проблеми. Вся суть полягає у використанні більшої кількості вмісту стручків какао. Науковці вирішили використати, а не викидати м'якоть плоду та внутрішню оболонку лушпиння, яка називається ендокарпій. Усе це змішали, щоб отримати вищезгадане "какао-желе", яке вийшло настільки солодким, що може повністю замінити цукор у більшості рецептів шоколаду.

Щоправда, дослідникам довелося витратити деякий час на пошук правильної комбінації інгредієнтів. Велика кількість какао-желе зробила шоколад грудкуватим, але менша кількість означала, що шоколад буде недостатньо солодким.

Команда зупинила свій вибір на рецепті, який містить до 20% какао-желе, що було таким самим солодким, як наявний темний шоколад, згідно зі сліпими дегустаційними тестами.

В отриманому шоколаді також містилося на 20% більше клітковини, а також на 30% менше насичених жирів, ніж у середньому європейському темному шоколаді.

Щоправда, перш ніж новий шоколад з'явиться на полицях у магазинах, знадобиться модернізувати інфраструктуру виробництва. Наприклад, фермерам, які вирощують какао, знадобиться обладнання для сушіння матеріалів для виготовлення желе. Виробники ж шоколаду повинні будуть мати можливість включити какао-желе у свої робочі процеси.

Нагадаємо, не весь шоколад однаково корисний для нашого здоров'я. Шоколад є популярним продуктом у мільйонів людей, але якщо обирати його через корисні якості, більша частина його сортів може опинитися радше в розряді шкідників.