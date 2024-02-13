Не весь шоколад однаково корисний для нашого здоров'я: вчені розповіли, в чому різниця

Шоколад є популярним продуктом у мільйонів людей, але якщо обирати його через корисні якості, більша частина його сортів може опинитися радше в розряді шкідників.

Related video

Хоча сучасна наука вже не раз виявляла користь шоколаду для нашого здоров'я, існує безліч нюансів, на які варто зважати, перш ніж кидати до свого споживчого кошика перший сорт, що потрапив на очі. Деякі види шоколаду можуть принести куди більше шкоди, ніж користі для нашого організму, пише National Geographic.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Какао є супутником людської цивілізації ще з давніх часів і ще до того, як його почали використовувати у виготовленні шоколаду, його використовували навіть як валюту в цивілізації Мая. І у такої популярності є свої причини, що криються всередині какао-бобів. У них міститься велика кількість поживних речовин, здатних зміцнити наш організм у багатьох важливих сферах.

"Дослідження какао-бобів неодноразово показували, що вживання корисних речовин, таких, як флаваноли, позитивно позначаються на здоров'ї нашого серця, убезпечуючи його від багатьох захворювань", — каже Говард Сессо, епідеміолог із Гарвардської школи громадського здоров'я імені Т.Х. Чана.

У 2022 році відоме дослідження, в якому взяли участь 21 000 дорослих, дало нам уявлення про потенційну користь шоколаду для серця. Ті, хто щодня приймав 500 мг флаванолу какао, продемонстрували нижчий ризик смерті від серцево-судинних захворювань порівняно з тими, хто цього не робив. Але перш ніж ви потягнетеся за першою-ліпшою шоколадкою, важливо знати, що ці переваги були отримані завдяки добавкам, а не самому шоколаду. Це пов'язано з тим, що цукор, який міститься в шоколадних батончиках, може нівелювати позитивний ефект, особливо для тих, хто стежить за його споживанням або схильний до ризику діабету.

Флаваноли, що містяться в какао, фруктах, овочах і чаї, можуть стати серйозним елементом зміцнення мозку, потенційно сповільнюючи зниження когнітивних здібностей і покращуючи роботу мозку за рахунок поліпшення кровотоку. Однак для повного розуміння цього процесу необхідні додаткові дослідження, вважають вчені.

То чи всі шоколади однакові? Не зовсім. Користь для здоров'я залежить від вмісту какао — джерела тих самих флаванолів. Темний шоколад — найкращий вибір, у ньому більше какао, ніж у молочному або білому шоколаді. Білий шоколад, по суті, зовсім не містить флаванолів, пропонуючи замість них лише цукор, жир і калорії.

Але не дозволяйте відсоткам обдурити вас. Якщо на етикетці написано "80% какао", це ще не означає, що цей шоколад автоматично стане вам корисним. Важливий шлях, який какао проходить від боба до підсумкового продукту. Какао-боби втрачають частину своїх корисних сполук у процесі ферментації, сушіння, обсмажування тощо. Крім того, багато популярних шоколадних продуктів піддаються сильній обробці, розбавляючи всі потенційні корисні властивості цукром і штучними добавками.

З висновків учених випливає, що нам варто віддавати перевагу мінімально обробленому темному шоколаду із вмістом какао щонайменше 70%, і тоді ми зможемо побалувати себе смаколиком, який також буде більш корисним для нашого здоров'я. Однак головне — це поміркованість. Небагато що дає змогу збалансувати задоволення і гарне самопочуття і правильно підібраний шоколад є тим самим рідкісним винятком із правил. Тож наступного разу, коли ви насолоджуватиметеся шматочком шоколадки, знайте, що за його солодкістю може ховатися велика користь для здоров'я, але тільки якщо ви обираєте його з розумом.

Раніше Фокус писав про те, чи є сенс у тривалих паузах між вживанням кави. Дослідники розповіли, що може дати організму тимчасова пауза в прийомі кофеїну.

Також Фокус писав про те, як какао боби балансують погане харчування. Багато хто з нас часто не відмовляє собі в балуванні шкідливою їжею, яка з віком погіршує наше здоров'я, але вчені виявили оздоровчу противагу нашим звичкам.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.