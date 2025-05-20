Создавал шоу для взрослых: мужчина с пикантным прошлым неожиданно стал монахом (фото)

Бывший военный Эшли Эдельман, который был звездой стриптиз-шоу, нашел себя в духовных практиках и теперь помогает другим людям трансформировать свою жизнь.

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У мужчины 147 тысяч подписчиков в Instagram. Он регулярно делится своим опытом, чтобы вдохновлять аудиторию.

В свое время 22-летний австралиец покинул родную страну в поисках приключений. Родители посоветовали сыну найти работу в Великобритании, и он нашел ее, но не ту, на которую все надеялись.

Начало пути

"С 17 лет я служил в армии и всегда боролся с неуверенностью. Тогда мою социальную тревожность маскировал алкоголь. Когда появилась возможность работать стриптизером, я подумал: "В армии я раздевался ради шутки бесплатно, так почему бы не получать за это деньги?" — вспоминает он.

Работа не оправдала ожиданий, поэтому он решился на перемены и стал участником одного из крупнейших стриптиз-шоу Великобритании с хореографическими постановками и групповыми выступлениями.

Эшли Эдельман временно стал монахом Фото: Ashley Edelman

Переломный момент наступил, когда его родители лично посетили шоу. Они увидели профессионализм сына — это была не пошлость, которой они боялись, а настоящее перформанс-искусство. Родители ушли с шоу с чувством гордости. Параллельно Эдельман занимался бодибилдингом — тренировался, участвовал в соревнованиях и, как многие другие в этой сфере, употреблял стероиды и другие запрещенные вещества. Это было частью его образа жизни. Но такой ритм не мог продолжаться вечно.

Изменения в жизни

"В 2018 году я достиг дна и ушел из индустрии. Когда мой брак распался в 2022-м, ненадолго вернулся в профессию, но чувствовал, что это неправильно. Казалось, будто продаю свою душу. Я начал нарушать собственные границы только ради денег", — признается он.

Это стало началом перемен. Эшли начал изучать духовные практики и занялся личностным развитием. В конце концов, в сентябре 2024 года он отправился в монастырь в Чиангмае, Таиланд.

30-дневная программа была создана для иностранцев, чтобы они жили как монахи — без телефона и музыки. Он просыпался в 4 утра, пел мантры, медитировал, выполнял работу и посещал уроки Дхармы.

Сегодня бывший стриптизер живет на Ближнем Востоке, медитирует ежедневно в течение часа, проводит сеансы дыхания, помогает людям регулировать нервную систему и избавляться от навязчивых мыслей. "До отъезда в монастырь я знал, что закончил с индустрией развлечений для взрослых. Я не пользовался социальными сетями полгода и вернулся только в апреле 2024 года", — объясняет он.

"Раньше я жил жизнью, о которой мечтают большинство мужчин — быстрой, дикой, соблазнительной. Теперь закрепился в служении другим", — подытоживает он, планируя ежегодно возвращаться в монастырь, хотя и знает, что не сможет жить там постоянно.

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Кроме того, мы рассказывали о священнике Томаше из Польши, который организовал гомосексуальную оргию в 2023 году. Святому отцу выдвинули 4 обвинения, три из них касаются преступлений, связанных с наркотиками, а четвертое — причинение тяжких телесных повреждений и неоказание помощи человеку.