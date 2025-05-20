Створював шоу для дорослих: чоловік з пікантним минулим несподівано став монахом (фото)

Колишній військовий Ешлі Едельман, який був зіркою стриптиз-шоу, знайшов себе у духовних практиках й тепер допомагає іншим людям трансформувати своє життя.

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У чоловіка 147 тисяч підписників в Instagram. Він регулярно ділиться своїм досвідом, щоб надихати аудиторію.

Свого часу 22-річний австралієць залишив рідну країну в пошуках пригод. Батьки порадили синові знайти роботу у Великій Британії, і він знайшов її, але не ту, на яку всі сподівались.

Початок шляху

"З 17 років я служив в армії й завжди боровся з невпевненістю. Тоді мою соціальну тривожність маскував алкоголь. Коли з'явилася можливість працювати стриптизером, я подумав: "В армії я роздягався задля жарту безплатно, то чому б не отримувати за це гроші?" — згадує він.

Робота не виправдала очікувань, тож він наважився на зміни й став учасником одного з найбільших стриптиз-шоу Великої Британії з хореографічними постановками та груповими виступами.

Ешлі Едельман тимчасово став монахом Фото: Ashley Edelman

Переломний момент настав, коли його батьки особисто відвідали шоу. Вони побачили професіоналізм сина — це була не вульгарність, якої вони боялися, а справжнє перформанс-мистецтво. Батьки пішли з шоу з почуттям гордості. Паралельно Едельман займався бодибілдинг — тренувався, брав участь у змаганнях і, як багато інших у цій сфері, вживав стероїди та інші заборонені речовини. Це було частиною його способу життя. Але такий ритм не міг тривати вічно.

Зміни у житті

"У 2018 році я досяг дна і пішов з індустрії. Коли мій шлюб розпався у 2022-му, ненадовго повернувся в професію, але відчував, що це неправильно. Здавалося, ніби продаю свою душу. Я почав порушувати власні кордони лише заради грошей", — зізнається він.

Це стало початком змін. Ешлі почав вивчати духовні практики та зайнявся особистісним розвитком. Зрештою, у вересні 2024 року він подався до монастиря в Чиангмаї, Таїланд.

30-денна програма була створена для іноземців, щоб вони жили як ченці — без телефону та музики. Він прокидався о 4-й ранку, співав мантри, медитував, виконував роботу і відвідував уроки Дхарми.

Сьогодні колишній стриптизер живе на Близькому Сході, медитує щодня протягом години, проводить сеанси дихання, допомагає людям регулювати нервову систему та позбуватися нав’язливих думок. "До від'їзду в монастир я знав, що закінчив з індустрією розваг для дорослих. Я не користувався соціальними мережами пів року і повернувся лише у квітні 2024 року", — пояснює він.

"Раніше я жив життям, про яке мріють більшість чоловіків — швидким, диким, спокусливим. Тепер закріпився у служінні іншим", — підсумовує він, плануючи щороку повертатися до монастиря, хоча й знає, що не зможе жити там постійно.

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