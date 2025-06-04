Мужчина похоронил свою жену, а потом выяснилось, что она просто крепко спала

88-летнюю женщину из Плзени, что в Чехии, признали мертвой, однако она неожиданно "ожила" во время подготовки к погребению. Полиция расследует действия врача, который не смог правильно оценить состояние пациентки.

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Об этом пишет чешское издание Blesk.

Однажды утром мужчина из города Плзени не смог разбудить свою жену и вызвал скорую помощь. Медик, прибывший на место происшествия, ошибочно констатировал смерть.

Когда работники похоронного бюро готовили тело "покойной" к захоронению, то с ужасом обнаружили, что она жива. По одним свидетельствам женщина якобы открыла глаза в гробу, по другим — работники ритуальной службы заметили, что она дышит.

Работники бюро немедленно обратились за помощью. Пострадавшую срочно доставили в больницу, где она сейчас лечится.

Полиция начала расследование этого случая. Пресс-секретарь полиции Михаэла Райндлова заявила: "Сначала мы отреагировали на сообщение о смерти пожилой женщины, а затем выяснили, что она жива. Мы изучаем обстоятельства дела. Правовая квалификация еще не определена".

Женщина ожила в похоронном бюро Фото: Freepik

Служба, где работал медик, попросила прощения и заверила, что виновные понесут ответственность, хотя конкретные меры и детали дела не разглашаются.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

90-летняя жительница Бразилии оказалась в центре внимания СМИ после того, как ее ошибочно признали мертвой. Врачи из госпиталя Сан-Хосе в Большом Флорианополисе зафиксировали ее смерть от инфекции. Тело женщины доставили в крематорий, где один из работников неожиданно заметил, что она подает признаки жизни.

А в Эквадоре во время собственной церемонии прощания в сознание пришла 76-летняя женщина, которую ранее признали мертвой в больнице. Свидетели происшествия рассказали, что она начала стучать изнутри гроба, ошеломив присутствующих.

Кроме того, похороненный заживо мужчина 4 дня пролежал в могиле: его выкопали и чудом спасли.