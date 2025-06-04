Чоловік поховав свою дружину, а потім з'ясувалося, що вона просто міцно спала

88-річну жінку з Плзені, що в Чехії, визнали мертвою, однак вона несподівано "ожила" під час підготовки до поховання. Поліція розслідує дії лікаря, який не зміг правильно оцінити стан пацієнтки.

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Про це пише чеське видання Blesk.

Одного ранку чоловік з міста Плзені не зміг розбудити свою дружину й викликав швидку допомогу. Медик, який прибув на місце події, помилково констатував смерть.

Коли працівники похоронного бюро готували тіло "покійної" до поховання, то з жахом виявили, що вона жива. За одними свідченнями жінка начебто відкрила очі в труні, за іншими — працівники ритуальної служби помітили, що вона дихає.

Працівники бюро негайно звернулися за допомогою. Потерпілу терміново доставили в лікарню, де вона зараз лікується.

Поліція розпочала розслідування цього випадку. Речниця поліції Міхаела Райндлова заявила: "Спочатку ми відреагували на повідомлення про смерть жінки похилого віку, а потім з'ясували, що вона жива. Ми вивчаємо обставини справи. Правова кваліфікація ще не визначена".

Жінка ожила в похоронному бюро Фото: Freepik

Служба, де працював медик, попросила вибачення та запевнила, що винні понесуть відповідальність, хоча конкретні заходи та деталі справи не розголошуються.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

90-річна мешканка Бразилії опинилася в центрі уваги ЗМІ після того, як її помилково визнали мертвою. Лікарі з госпіталю Сан-Хосе у Великому Флоріанополісі зафіксували її смерть від інфекції. Тіло жінки доставили до крематорію, де один із працівників несподівано помітив, що вона подає ознаки життя.

А в Еквадорі під час власної церемонії прощання до тями прийшла 76-річна жінка, яку раніше визнали мертвою в лікарні. Свідки події розповіли, що вона почала стукати зсередини труни, приголомшивши присутніх.

Крім того, похований живцем чоловік 4 дні пролежав у могилі: його викопали та дивом врятували.