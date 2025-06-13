"Сердце охололо": мужчина сделал снимок в лесу, а потом увеличил масштаб (фото)
Прогулка в воскресенье, 8 июня, запомнится 33-летнему Максвеллу Стоббе из Британской Колумбии (Канада) надолго. Во время похода возле озера Гарибальди мужчина заметил, что за ним следит какой-то хищник. Это была пума, которая сливалась с цветом коры.
Видео их встречи, опубликованное в TikTok, мгновенно стало вирусным на платформе. Максвелл не растерялся и среагировал молниеносно. Вместо того, чтобы убегать, он громко воскликнул: "Убирайся отсюда, здоровяк!".
Встреча с пумами
"Я выхватил спрей от медведей и держал его на всякий случай, пока медленно отступал. Как оказалось, там было две пумы. Они не хотели убираться с тропы, поэтому пришлось ждать около 45 минут", — добавил путешественник.
В описании к видео, которое собрало более 53 тысяч лайков, автор с юмором написал: "Сегодня я нашел нового друга. Все закончилось тем, что тропу к озеру Гарибальди закрыли".
Позиция представителей власти
Представитель Министерства окружающей среды Британской Колумбии уточнил: "Из-за агрессивного поведения этих пум, сотрудники службы охраны вывели туристов с территории. Сотрудники остаются в этом районе для мониторинга и оценки активности зверей".
Чтобы гарантировать общественную безопасность, тропу закрыли на всю следующую неделю. Ожидается, что локацию снова откроют во вторник, 17 июня.
"Это решение принято для обеспечения общественной безопасности. Сообщить об инцидентах с пумами или их агрессивном поведении можно по номеру 1-877-952-7277", — добавили представители власти.
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А вот пользовательница социальной платформы Reddit на одном из тематических форумов Casual UK рассказала удивительную историю о том, как случайно нашла у себя дома дикое животное, совсем не похожее на ее рыжего кота.