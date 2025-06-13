"Сердце охололо": мужчина сделал снимок в лесу, а потом увеличил масштаб (фото)

Прогулка в воскресенье, 8 июня, запомнится 33-летнему Максвеллу Стоббе из Британской Колумбии (Канада) надолго. Во время похода возле озера Гарибальди мужчина заметил, что за ним следит какой-то хищник. Это была пума, которая сливалась с цветом коры.

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Видео их встречи, опубликованное в TikTok, мгновенно стало вирусным на платформе. Максвелл не растерялся и среагировал молниеносно. Вместо того, чтобы убегать, он громко воскликнул: "Убирайся отсюда, здоровяк!".

Встреча с пумами

"Я выхватил спрей от медведей и держал его на всякий случай, пока медленно отступал. Как оказалось, там было две пумы. Они не хотели убираться с тропы, поэтому пришлось ждать около 45 минут", — добавил путешественник.

В описании к видео, которое собрало более 53 тысяч лайков, автор с юмором написал: "Сегодня я нашел нового друга. Все закончилось тем, что тропу к озеру Гарибальди закрыли".

Позиция представителей власти

Представитель Министерства окружающей среды Британской Колумбии уточнил: "Из-за агрессивного поведения этих пум, сотрудники службы охраны вывели туристов с территории. Сотрудники остаются в этом районе для мониторинга и оценки активности зверей".

Чтобы гарантировать общественную безопасность, тропу закрыли на всю следующую неделю. Ожидается, что локацию снова откроют во вторник, 17 июня.

Пума подстерегли путешественника в лесу Фото: TikTok

"Это решение принято для обеспечения общественной безопасности. Сообщить об инцидентах с пумами или их агрессивном поведении можно по номеру 1-877-952-7277", — добавили представители власти.

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