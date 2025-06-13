"Серце похололо": чоловік зробив знімок у лісі, а потім збільшив масштаб (фото)

Прогулянка у неділю, 8 червня, запам'ятається 33-річному Максвеллу Стоббе з Британської Колумбії (Канада) надовго. Під час походу біля озера Гарібальді, чоловік помітив, що за ним стежить якийсь хижак. Це була пума, що зливалася з кольором кори.

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Відео їхньої зустрічі, опубліковане в TikTok, миттєво стало вірусним на платформі. Максвелл не розгубився й зреагував блискавично. Замість того, щоб втікати, він голосно вигукнув: "Забирайся звідси, здорованю!".

Зустріч з пумами

"Я вихопив спрей від ведмедів і тримав його про всяк випадок, поки повільно відступав. Як виявилось, там було дві пуми. Вони не хотіли забиратися зі стежки, тому довелося чекати близько 45 хвилин", — додав мандрівник.

В описі до відео, яке зібрало понад 53 тисячі вподобайок, автор з гумором написав: "Сьогодні я знайшов нового друга. Все закінчилось тим, що стежку до озера Гарібальді закрили".

Позиція представників влади

Речник Міністерства навколишнього середовища Британської Колумбії уточнив: "Через агресивну поведінку цих пум, співробітники служби охорони вивели туристів з території. Співробітники залишаються в цьому районі для моніторингу та оцінки активності звірів".

Щоб гарантувати громадську безпеку, стежку закрили на весь наступний тиждень. Очікується, що локацію знову відкриють у вівторок, 17 червня.

Пума підстерегли мандрівника у лісі Фото: TikTok

"Це рішення прийнято для гарантування громадської безпеки. Повідомити про інциденти з пумами або їхню агресивну поведінку можна за номером 1-877-952-7277", — додали представники влади.

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