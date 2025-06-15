В Южной Африке сняли детенышей редкого примата, которые потешили пользователей сети (фото, видео)

Вблизи южноафриканского города Йоханнесбург местный фотограф случайно снял детенышей редкого представителя приматов. Осторожность и внимательность малышей в кадре вызвала положительную реакцию среди пользователей соцсетей.

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Южноафриканский фотограф Леон Маре снимал дикую природу, когда наткнулись на металлический столб забора, в котором находились детеныши галаго. Мужчина отошел от места находки и начал ждать, когда они будут чувствовать себя в безопасности — впоследствии приматы начали аккуратно вылезать из тайника, соответствующее видео с которыми разместил портал ViralHog.

Господин Маре рассказывает, что съемки этих кадров происходили в начале июня прошлого года возле Йоханнесбурга в ЮАР. Тогда они и сняли, как один из галаго показывается и пытается понять, что вокруг нет опасности — и показывается в кадре.

"В конце концов они появились — трое маленьких кустовых малышей, или галаго, которые проводят день, спя на столбе ограды, и начинают появляться на свежем воздухе ближе к вечеру. Сначала они осторожно высовывают головы, чтобы убедиться, что вокруг все безопасно, а затем, когда наступает темнота, отправляются полакомиться чем-нибудь. Совершенно невероятно было это видеть!" — рассказал в своем комментарии фотограф.

Кто такие галаго

Скорее всего, в кадр господина Маре попал один из подвидов семьи галаговых — южный галаго (Mohol bushbaby). По данным портала Animalia, этот вид довольно распространен на юге Африки, а его колонии замечали в крупных городах ЮАР.

Галаго южный (фото: Animalia)

Сам южный галаго является небольшим приматом — от 14 до 15 см и весом до 255 г. Среди основы его рациона — бабочки и жуки, а также соки деревьев. Обычно галаго являются территориальными животными и защищают свою местность от чужаков.

Эти приматы ведут преимущественно ночной образ жизни: днем они отдыхают своей большой семьей (являются полигамными животными), а ночью — ищут себе пищу и меняют локацию обитания. По классификации ученых, сейчас этот вид находится "в наименьшей угрозе исчезновения".

Реакция соцсетей

В комментариях к видео господина Маре, пользователи выразили свое восхищение увиденными малышами галаго. Больше всего юзерам понравились следующие комментарии:

"Это просто невероятная милота!";

"И все равно внимательны, ведь это — дикая природа";

"Шел менять столб забора и тут видишь этих обезьянок";

"А это не те приматы, с которыми сделали мем о том, как выпучивают глаза от удивления?";

"Видео улучшило мое настроение на сегодня".

Ранее сообщалось о том, каким чувством юмора обладают обезьяны. Исследователи считают, что приматы еще более похожи на людей, чем мы считали ранее, — какую черту обнаружили ученые у обезьян.

Впоследствии стало известно о редких приматах в лесах Вьетнама. Ученые обнаружили новую группу сероногих лангур-дуков, находящихся под угрозой исчезновения. Открытие вселяет надежду, что животных на самом деле может быть больше, чем считалось ранее.