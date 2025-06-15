У Південній Африці зафільмували дитинчат рідкісного примата, які потішили мережу (фото, відео)

Поблизу південноафриканського міста Йоганнесбург місцевий фотограф випадково зафільмував дитинчат рідкісного представника приматів. Обережність та уважність малюків у кадрі викликала позитивну реакцію серед користувачів соцмереж.

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Південноафриканський фотограф Леон Маре знімав дику природу, коли натрапили на металевий стовп паркану, в якому перебували дитинчата галаго. Чоловік відійшов від місця знахідки та почав чекати, коли вони почуватимуть себе в безпеці — згодом примати почали акуратно вилазити зі схованки, відповідне відео з якими розмістив портал ViralHog.

Пан Маре розповідає, що зйомки цих кадрів відбувалися на початку червня минулого року біля Йоганнесбурга у ПАР. Тоді вони й зафільмували, як один з галаго показується та намагається зрозуміти, що довкола немає небезпеки — і показується в кадрі.

"Зрештою вони з'явилися – троє малих кущових малюків, або галаго, які проводять день, сплячи на стовпі огорожі, і починають з'являтися на свіжому повітрі ближче до вечора. Спочатку вони обережно висувають голови, щоб переконатися, що довкола все безпечно, а потім, коли настає темрява, вирушають поласувати чимось. Абсолютно неймовірно було це бачити!" — розповів у своєму коментарі фотограф.

Хто такі галаго

Наймовірніше, у кадр пана Маре потрапив один з підвидів сім'ї галагових — південний галаго (Mohol bushbaby). За даними порталу Animalia, цей вид є доволі розповсюдженим на півдні Африки, а його колонії помічали у крупних містах ПАР.

Галаго південний (фото: Animalia)

Сам південний галаго є невеликим приматом — від 14 до 15 см та вагою до 255 г. Серед основи його раціону — метелики та жуки, а також соки дерев. Зазвичай галаго є територіальними тваринами та захищають свою місцину від чужинців.

Ці примати ведуть переважно нічний спосіб життя: вдень вони відпочивають своєю великою сім'єю (є полігамними тваринами), а вночі — шукають собі їжу та змінюють локацію проживання. За класифікацією вчених, наразі цей вид перебуває "в найменшій загрозі зникнення".

Реакція соцмереж

У коментарях до відео пана Маре, користувачі висловили своє захоплення побаченими малюками галаго. Найбільше юзерам сподобалися наступні коментарі:

"Це просто неймовірна милота!";

"І все одно уважні, адже це — дика природа";

"Йшов міняти стовп паркану і тут бачиш цих мавпочок";

"А це не ті примати, з якими зробили мем про те, як вирячують очі від здивування?";

"Відео покращило мій настрій на сьогодні".

Раніше повідомлялося про те, яким почуттям гумору володіють мавпи. Дослідники вважають, що примати ще більш схожі на людей, ніж ми вважали раніше, — яку рису виявили вчені в мавп.

Згодом стало відомо про рідкісних приматів у лісах В'єтнаму. Вчені виявили нову групу сіроногих лангур-дуків, що перебувають під загрозою зникнення. Відкриття вселяє надію, що тварин насправді може бути більше, ніж вважалося раніше.