Одні з найбільш рідкісних приматів у світі роками ховалися у горах В'єтнаму: їх може бути більше

У новому дослідженні вчені виявили нову групу сіроногих лангур-дуків, що перебувають під загрозою зникнення, у високогір'ї В'єтнаму. Відкриття вселяє надію, що тварин насправді може бути більше, ніж вважалося раніше.

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Про це йдеться в журналі Oryx, пише IFLScience.

Сіроногі лангур-дуки (Pygathrix cinerea) вважаються одним із найрідкісніших приматів В'єтнаму — попередні оцінки засвідчили, що чисельність популяції цього виду налічує менше ніж 2000 особин. Однак тепер учені виявили нову популяцію в центральному високогір'ї країни, що вселяє надію, що особин може бути більше, ніж вважалося раніше.

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Невідома раніше популяція сіроногих лангур-дуків

Раніше невідому групу було виявлено в лісі Кхе Лі в центральній провінції Куангнам — районі, добре відомому своїм біорізноманіттям. Подальші дослідження засвідчили, що нову групу, яка складається з одного самця і двох дорослих самців, а також двох статевонезрілих особин і двох молодих особин, було помічено в кількох місцях.

За словами авторів дослідження, хороші новини полягають у тому, що виявлення нової групи вказує на те, що тварин насправді може бути більше, ніж вважалося раніше. Погані новини в тому, що, як і 50% наявного середовища проживання сіроногого лангура-дука, ліс Кхе Лім офіційно не охороняється.

Загрози для вразливого виду

Дослідники зазначають, що сіроногі лангур-дуки стикаються одразу з кількома загрозами, серед яких:

вирубка лісів, що призводить до втрати середовища проживання і фрагментації;

надмірний вилов для м'яса, традиційної медицини й торгівлі домашніми тваринами.

За словами співавтора дослідження Тая Ван Нгуєна, під час польових спостережень вони з колегами спостерігали, як кілька наземних ссавців потрапили в пастки. Це свідчить про те, що вилов вразливого виду триває в цьому районі донині.

Це не перший випадок виявлення нових популяцій виду, що критично зникає. Ще 2016 року дослідження, проведене благодійною організацією з охорони природи Fauna & Flora, виявило 500 лангурів тільки в одній в'єтнамській провінції, але майже 10 років потому загроза для них залишається.

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