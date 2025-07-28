Онкология — не приговор: 39-летняя танцовщица вернулась на сцену после лечения рака (видео)

В Пекине 39-летняя танцовщица Чжу Цзецзин вернулась к выступлениям, несмотря на тяжелое онкологическое заболевание. Она перенесла операцию, химио- и лучевую терапию, но продолжает танцевать.

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Как сообщает South China Morning Post, ведущая танцовщица Шанхайского танцевального театра Чжу Цзецзин, которой в 2023 году поставили диагноз рак молочной железы, не прекратила выступления даже во время активного лечения.

В течение последнего года 39-летняя исполнительница проходила операцию на левой груди, курсы химиотерапии и облучения. Среди побочных эффектов она испытывала сильное истощение, потерю волос и рвоту. После разрешения врачей вставать с кровати, Чжу начала тренироваться прямо в больничном коридоре.

В январе 2024 года она скрыла от семьи свое намерение принять участие в репетициях гала-шоу CCTV и отправилась в Пекин, хотя ее хирургические раны еще не успели зажить.

По словам танцовщицы, сцена стала для нее источником энергии и средством борьбы с болезнью.

"Я должна танцевать. Танцы важнее жизни", — заявила ведущая танцовщица Чжу Цзецзин.

"Возвращаясь снова на сцену, я чувствую, как все мои разочарования и грусть постепенно исчезают благодаря танцу. Я верю, что только сцена, только танец и только выступления могут вылечить меня и спасти меня", — добавила она.

Танец Чжу Цзецзин, вдохновленный архитектурой древнего моста Динбу

Чжу родилась в городе Цзясин провинции Чжэцзян и начала изучать хореографию с шести лет. В девять она поступила в Шанхайскую школу танца, впоследствии окончила Шанхайскую театральную академию.

В течение карьеры она получила четыре золотые награды China Lotus Awards — главной национальной премии в области танца. В мае 2024 года Чжу стала первой танцовщицей за два десятилетия, которая получила главную оперную премию страны — Plum Performance Award — за главную роль в спектакле "Ибис". Спектакль показали более 400 раз в Китае и Японии.

"Я чувствую, что использую свою жизнь для танцев. Моя жизнь того стоит, потому что я соревнуюсь за награду 'Плама'", — сказала Чжу.

В китайских соцсетях пользователи массово поддерживают танцовщицу.

"Сестра Чжу, вы олицетворяете самый высокий уровень танца в Китае. Надеюсь, вы будете оставаться здоровой", — написал один человек.

"Мне жаль, что она заболела раком. Но она не была в печальном настроении; вместо этого она продолжала сиять на сцене благодаря своему энтузиазму к танцу. Я надеюсь, что она сможет победить болезнь", — отметил другой пользователь.

Напомним, Чжу Цзецзин является одной из самых известных танцовщиц Китая и неоднократно выступала в главных государственных проектах. Ее история стала символом силы искусства в борьбе с болезнями.

Как писал Фокус, для нового революционного метода лечения рака ученые использовали ядерные отходы первой в мире ядерной бомбы.

Напомним, ученые совершили прорыв в лечении рака "нового поколения".