Онкологія – не вирок: 39-річна танцівниця повернулася на сцену після лікування раку (відео)

У Пекіні 39-річна танцівниця Чжу Цзецзін повернулася до виступів, попри тяжке онкологічне захворювання. Вона перенесла операцію, хіміо- та променеву терапію, але продовжує танцювати.

Related video

Як повідомляє South China Morning Post, провідна танцівниця Шанхайського танцювального театру Чжу Цзецзін, якій у 2023 році поставили діагноз рак молочної залози, не припинила виступи навіть під час активного лікування.

Упродовж останнього року 39-річна виконавиця проходила операцію на лівій груді, курси хіміотерапії та опромінення. Серед побічних ефектів вона зазнавала сильного виснаження, втрати волосся і блювоти. Після дозволу лікарів вставати з ліжка, Чжу почала тренуватися просто в лікарняному коридорі.

У січні 2024 року вона приховала від родини свій намір узяти участь у репетиціях гала-шоу CCTV та вирушила до Пекіна, хоча її хірургічні рани ще не встигли загоїтися.

За словами танцівниці, сцена стала для неї джерелом енергії та засобом боротьби з хворобою.

"Я мушу танцювати. Танці важливіші за життя", – заявила провідна танцівниця Чжу Цзецзін.

"Повертаючись знову на сцену, я відчуваю, як усі мої розчарування та смуток поступово зникають завдяки танцю. Я вірю, що тільки сцена, тільки танець і тільки виступи можуть вилікувати мене та врятувати мене", – додала вона.

Танець Чжу Цзецзін, натхненний архітектурою стародавнього мосту Дінбу

Чжу народилася в місті Цзясін провінції Чжецзян і почала вивчати хореографію з шести років. У дев’ять вона вступила до Шанхайської школи танцю, згодом закінчила Шанхайську театральну академію.

Протягом кар’єри вона здобула чотири золоті нагороди China Lotus Awards – головної національної премії в галузі танцю. У травні 2024 року Чжу стала першою танцівницею за два десятиліття, яка отримала головну оперну премію країни – Plum Performance Award – за головну роль у виставі "Ібіс". Виставу показали понад 400 разів у Китаї та Японії.

"Я відчуваю, що використовую своє життя для танців. Моє життя того варте, бо я змагаюся за нагороду 'Плама'", – сказала Чжу.

У китайських соцмережах користувачі масово підтримують танцівницю.

"Сестро Чжу, ви уособлюєте найвищий рівень танцю в Китаї. Сподіваюся, ви залишатиметеся здоровою", – написала одна людина.

"Мені шкода, що вона захворіла на рак. Але вона не була в сумному настрої; натомість вона продовжувала сяяти на сцені завдяки своєму ентузіазму до танцю. Я сподіваюся, що вона зможе перемогти хворобу", – зазначив інший користувач.

Нагадаємо, Чжу Цзецзін є однією з найвідоміших танцівниць Китаю та неодноразово виступала у головних державних проєктах. Її історія стала символом сили мистецтва у боротьбі з хворобами.

Як писав Фокус, для нового революційного методу лікування раку вчені використали ядерні відходи першої у світі ядерної бомби.

Нагадаємо, вчені зробили прорив у лікуванні раку "нового покоління".